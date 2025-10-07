Jordi Alba anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida"

Jordi Alba, futbolista del Inter Miami, ha anunciado este martes su retirada del fútbol a final de la presente temporada. El lateral de Hospitalet de Llobregat lo deja tras haber conquistado todos los títulos con el Barcelona y ser campeón de Europa con la selección española en la Eurocopa de 2012.

"Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad. Porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo", comienza diciendo Jordi Alba en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Jordi Alba da las gracias a "compañeros, entrenadores, staff, trabajadores de los clubes y rivales que me exigieron a dar lo mejor de mí" y menciona a los clubes en los que ha jugado (Atlético Centro Hospitalense, Cornellà, FC Barcelona e Inter Miami) y también a la selección española.

"Al FC Barcelona, el club de mi vida, el que me vio crecer siendo un niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles. A la Selección Española, orgulloso de haber vestido esta camiseta y agradecido por formar parte de tu historia. Y finalmente al Inter Miami, gracias por abrirme sus puertas, acogerme con cariño y regalarme la oportunidad de culminar este viaje disfrutando hasta el último momento", indica Jordi Alba.

"Gracias a todos los aficionados por vuestro cariño. Me enseñasteis que la camiseta no solo se viste, se siente. Gracias a mis padres y a mi hermano, por estar a mi lado en cada paso desde que era un niño. Por todos los esfuerzos que hicisteis para que cumpliese mi sueño. Esto también es vuestro. Os quiero mucho", asegura Jordi Alba.

"A mi mujer y a mis hijos, gracias por hacerme sonreír incluso en los días maduros y por recordarme siempre lo que realmente importa. Amor, gracias por estar siempre al pie del cañón. Sin tu apoyo y tus consejos nadie hubiese sido lo mismo. Todo lo que he logrado lo he hecho pensando en vosotros. Esta carrera también es vuestra. Os amo. Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto", finaliza uno de los mejores laterales de la historia del fútbol.

