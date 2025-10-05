LaLiga
Sevilla - Barcelona, en directo: ¡los de Flick necesitan ganar para volver al liderato! (0-0)
La victoria blanca ante el Villarreal obliga al Barça a sumar los tres puntos en el Sánchez Pizjuán si quiere recuperar el liderato. Sigue en directo el Sevilla-Barça de la octava jornada de Liga.
Sin Lamine Yamal y con la urgencia de sumar los tres puntos para volver al liderato de la Liga. Así se presenta esta tarde de domingo el Barça en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Un duelo entre dos grandes equipos del fútbol español en uno de los escenarios más imponentes de Primera División.
El Barça, a recuperar el liderato
Los de Flick, que tomaron el liderato hace una semana tras ganar a la Real Sociedad y caer goleado el Madrid en el derbi, jugarán con la presión sabedores de la victoria blanca este sábado ante el Villarreal y la obligación de vencer a los hispalenses para irse al parón de selecciones en la primera posición de la tabla.
El Sevilla, a por su primera victoria en casa
El Sevilla, por su parte, afronta su cuarto partido como local de la temporada en busca de la primera victoria ante los suyos (un empate y dos derrotas) en un inicio de campaña donde han rendido mejor lejos del Pizjuán. Los sevillanos esperan volver a cantar una victoria como locales ante el Barça en Liga después de hacerlo por última vez en 2015.
¡Sevilla - Barça, aquí en directo!
Puedes seguir la retransmisión del partido y la última hora aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración, la previa, los onces oficiales y mucho más.
- Sevilla - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga
¿Oportunidad para el Sevilla?
Los locales, además de buscar su primera victoria local en Liga, tienen la oportunidad de puntuar ante un Barça que viene de perder en Champions hace cuatro días, que ha perdido a Lamine Yamal otro par de semanas y que sufre bajas tan importantes como Raphinha, Gavi, Fermín, Ter Stegen, Joan García...
¡Ferran y Lewandowski amenazan al Sevilla!
Los delanteros azulgranas, Ferran Torres y Robert Lewandowski, parten de titulares esta tarde y lo hacen con cuatro goles cada uno en Liga, son los máximos goleadores del equipo en Liga por delante de Raphinha y Lamine, bajas hoy en Nervión. En el Sevilla el máximo anotador es Romero con dos tantos.
¡25 minutos para el final!
Prácticamente todo listo en Sevilla para el partido de la octava jornada de Liga. Los de Almeyda vienen de ganar al Rayo en Vallecas y llevan toda la semana preparando el duelo ante el Barça, que jugó ante el PSG el miércoles y sufrió su primera derrota (1-2) en Champions.
2015, la última victoria como local del Sevilla ante el Barça en Liga
En 2015, hace ya 10 años, el Sevilla consiguió su última victoria liguera en casa ante el Barça, al que sí pudo vencer en eliminatorias coperas pero no en competición doméstica. Una década llevan en Nervión sin saborear los 3 puntos ante el conjunto catalán.
¡También ONCE OFICIAL del SEVILLA!
Así salen los hispalenses ante el reciente campeón de Liga. El Sevilla, a por su primera victoria como local.
11: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé, Sow; Alexis Sánchez, Isaac Romero y Vargas.
¡Bajas y lesionados del partido de hoy!
Ambos equipos afrontan el partido de este domingo con bajas importantes, especialmente los de Hansi Flick;
- Sevilla: Alfon González, Jordán y Nianzou.
- Barça: Joan García, Gavi, Lamine, Fermín, Raphinha y Ter Stegen.
¡¡¡ONCE DEL BARCELONA!!!
Vamos ya con el 11 de Hansi Flick en Nervión. Sin grandes sorpresas. Lo esperado.
11: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedro; Dani Olmo, Ferran Torres, Rashford; Lewandowski.
El Sevilla funciona... pero lejos del Pizjuán
Los hispalenses, curiosamente, SOLO han ganado esta temporada como visitantes, y lo han hecho en tres de sus cuatro partidos lejos del Pizjuán (Girona, Alavés y Rayo). Sin embargo, sus tres duelos en Nervión se han saldado con derrota ante el Getafe, empate ante el Elche y derrota ante el Villarreal. Un dato que sorprende teniendo en cuenta que el Sánchez Pizjuán suele ser un botín para los sevillistas. Habrá que ver qué versión vemos hoy del equipo de Matias Almeyda. Después repasaremos los últimos encuentros entre andaluces y catalanes.
El Barça, sin Lamine y después de perder en Champions
El Barcelona llega a Sevilla con el único objetivo de ganar, como siempre sí, pero esta vez tiene la presión de la victoria del Madrid este sábado ante el Villarreal, lo que deja sin margen de error al conjunto culé, al que solo le valen los 3 puntos si quiere irse al parón de selecciones liderando la tabla clasificatoria.
Además, jugará sin Lamine Yamal, lesionado de nuevo, y después de haber perdido ante el PSG (1-2) su primer partido oficial de la temporada. Ojo porque el Barça tiene bajas importantes: Raphinha, Fermín, Ter Stegen, Joan García...
Sevilla - Barcelona, en directo: alineaciones, última hora y partido de LaLiga
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partidazo de este domingo entre Sevilla y Barcelona! ¡Partido histórico del fútbol español! Y el escenario, prácticamente inmejorable... el Ramón Sánchez Pizjuán, el que históricamente ha sido uno de los estadios más complicados para cualquier equipo visitante. El Barça se juega el liderato este domingo a partir de las 16:15, y SOLO le vale ganar para irse al parón de selecciones en la primera posición de la tabla.
¡Vamos con la previa, los mejores datos y los onces oficiales! ¡ARRANCAMOS! Así 'presenta' el partido la cuenta de X de LaLiga.
