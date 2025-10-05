Sevilla - Barcelona, en directo: ¡los de Flick necesitan ganar para volver al liderato! (0-0)

Sin Lamine Yamal y con la urgencia de sumar los tres puntos para volver al liderato de la Liga. Así se presenta esta tarde de domingo el Barça en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Un duelo entre dos grandes equipos del fútbol español en uno de los escenarios más imponentes de Primera División.

El Barça, a recuperar el liderato

Los de Flick, que tomaron el liderato hace una semana tras ganar a la Real Sociedad y caer goleado el Madrid en el derbi, jugarán con la presión sabedores de la victoria blanca este sábado ante el Villarreal y la obligación de vencer a los hispalenses para irse al parón de selecciones en la primera posición de la tabla.

El Sevilla, a por su primera victoria en casa

El Sevilla, por su parte, afronta su cuarto partido como local de la temporada en busca de la primera victoria ante los suyos (un empate y dos derrotas) en un inicio de campaña donde han rendido mejor lejos del Pizjuán. Los sevillanos esperan volver a cantar una victoria como locales ante el Barça en Liga después de hacerlo por última vez en 2015.

¡Sevilla - Barça, aquí en directo!

Puedes seguir la retransmisión del partido y la última hora aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la narración, la previa, los onces oficiales y mucho más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com