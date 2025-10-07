Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

Joana Sanz y Dani Alves han tenido a su primer hijo en común y ya se encuentran descansando en su domicilio de Esplugues de Llobregat. El medio 'Vanitatis' adelanta la noticia en exclusiva e informa que la modelo canaria ha dado a luz a un bebé, el primer hijo de su matrimonio con el futbolista Dani Alves, en Barcelona. La propia Joana Sanz anunciaba el pasado 31 de marzo que estaba esperando su primer hijo, un anuncio que llegaba tres días después de que el Tribunal de Justicia de Cataluña absolviera a Dani Alves del delito de agresión sexual, por el que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel en febrero de 2024.

"Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", fue parte del mansaje de la modelo canaria el pasado 31 de marzo.

Según informa 'Vanitatis', "Joana Sanz y Dani Alves han sido padres en la más estricta intimidad" y ya se encuentran en su domicilio en Esplugues de Llobregat. "Allí ya están recibiendo la visita de familia y amigos. Se trata de una noticia muy esperada por parte del matrimonio, que llevaba varios años intentando ampliar la familia", adelanta el citado medio.

Tanto la defensa de la joven que denunció de un delito de agresión sexual a Dani Alves como la Fiscalía recurrieron la absolución del exfutbolista brasileño por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El TSJC, en sus argumentos para absolver a Alves, argumentaba que la sentencia de culpabilidad decretada por la Audiencia de Barcelona emplea el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad "y no lo es".

Una década de relación, una boda y, ahora, un hijo en común

Dani Alves llevan una década juntos, desde 2015, y en 2017 decidieron casarse en una ceremonia íntima en Formentera. Tras la denuncia contra Dani Alves y su detención en enero de 2023 después de ser denunciado por una joven de un supuesto delito de agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona, el día 30 de diciembre de 2022, la relación entre la modelo canaria y el brasileño se resintió y vivió momentos complicados, pero el tiempo y la absolución del exfutbolista han acabado de reconducir su matrimonio.

Ahora, queda por saberse el nombre escogido por Alves y Joana Sanz para el bebé y el sexo de la criatura, aunque algunos medios aseguran que se trata de una niña. La pareja ha decidido llevar el embarazo en la más estricta intimidad, sin dar detalles sobre el mismo.

