Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

El exfutbolista brasileño y la modelo canaria han sido padres de su primer hijo en común, según ha adelantado 'Vanitatis'.

Dani Alves y Joana Sanz

Dani Alves y Joana SanzGetty Images

Publicidad

Joana Sanz y Dani Alves han tenido a su primer hijo en común y ya se encuentran descansando en su domicilio de Esplugues de Llobregat. El medio 'Vanitatis' adelanta la noticia en exclusiva e informa que la modelo canaria ha dado a luz a un bebé, el primer hijo de su matrimonio con el futbolista Dani Alves, en Barcelona. La propia Joana Sanz anunciaba el pasado 31 de marzo que estaba esperando su primer hijo, un anuncio que llegaba tres días después de que el Tribunal de Justicia de Cataluña absolviera a Dani Alves del delito de agresión sexual, por el que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel en febrero de 2024.

"Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", fue parte del mansaje de la modelo canaria el pasado 31 de marzo.

Según informa 'Vanitatis', "Joana Sanz y Dani Alves han sido padres en la más estricta intimidad" y ya se encuentran en su domicilio en Esplugues de Llobregat. "Allí ya están recibiendo la visita de familia y amigos. Se trata de una noticia muy esperada por parte del matrimonio, que llevaba varios años intentando ampliar la familia", adelanta el citado medio.

Tanto la defensa de la joven que denunció de un delito de agresión sexual a Dani Alves como la Fiscalía recurrieron la absolución del exfutbolista brasileño por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El TSJC, en sus argumentos para absolver a Alves, argumentaba que la sentencia de culpabilidad decretada por la Audiencia de Barcelona emplea el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad "y no lo es".

Una década de relación, una boda y, ahora, un hijo en común

Dani Alves llevan una década juntos, desde 2015, y en 2017 decidieron casarse en una ceremonia íntima en Formentera. Tras la denuncia contra Dani Alves y su detención en enero de 2023 después de ser denunciado por una joven de un supuesto delito de agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona, el día 30 de diciembre de 2022, la relación entre la modelo canaria y el brasileño se resintió y vivió momentos complicados, pero el tiempo y la absolución del exfutbolista han acabado de reconducir su matrimonio.

Ahora, queda por saberse el nombre escogido por Alves y Joana Sanz para el bebé y el sexo de la criatura, aunque algunos medios aseguran que se trata de una niña. La pareja ha decidido llevar el embarazo en la más estricta intimidad, sin dar detalles sobre el mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Vicente Marzal, al artista sordo que triunfa en el CrossFit: "Ha demostrado que es una bestia"

Vicente Marzal, artista y experto en crossFit

Publicidad

Deportes

Felix Baumgartner, en una foto de archivo

Desvelan la causa del accidente mortal de Felix Baumgartner: "Entró en una espiral y no pudo salir"

LeBron James, en una imagen de archivo

La "decisión de las decisiones" de LeBron James es... ¡un anuncio publicitario!

Dani Alves y Joana Sanz

Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

Jannik Sinner siendo atendido por los fisios en la 3º ronda del Masters de Shanghái
Tenis

El calor extremo hace estragos entre los tenistas en Shanghái: "¿Cómo nos dejan jugar en estas condiciones?"

Horarios de la Supercopa de España 2026
Supercopa de España

Horarios de la Supercopa de España 2026: Barcelona - Athletic y Atlético de Madrid - Real Madrid

Jordi Alba celebra un gol con el Barcelona
Fútbol

Jordi Alba anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida"

El lateral de Hospitalet de Llobregat anuncia su retirada del fútbol al final de la presente temporada. Jordi Alba fue campeón de Europa con la selección española (2012) y con el Barcelona (2015).

Djokovic tumbado sobre la pista de Shanghái
Tenis

La impactante imagen de Djokovic en Shanghái: tumbado y extenuado sobre la pista tras perder el segundo set ante Munar

El tenista serbio sobrevivió a una batalla ante Munar y a sus problemas físicos para meterse en los cuartos de final del masters de Shanghái. Brutal imagen de Djokovic completamente reventado sobre la pista tras perder el segundo set.

Novak Djokovic celebra la victoria ante Jaume Munar en Shanghái

Un eterno Novak Djokovic supera a Munar y está a tres victorias de su título 101

Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio

Gana un punto a Carlos Alcaraz y embólsate... ¡un millón de dólares!

Embassy Cup 'Diplomatic Soccer'

La Embassy Cup 'Diplomatic Soccer' bate récords con 37 embajadas en su sexta edición

Publicidad