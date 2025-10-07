La Embassy Cup 'Diplomatic Soccer' bate récords con 37 embajadas en su sexta edición

La Embassy Cup 'Diplomatic Soccer' celebró este fin de semana su sexta edición con cifras récord: 37 embajadas participantes y representación de más de 60 nacionalidades. El evento, considerado ya por muchos como el mejor proyecto de deporte y diplomacia del mundo, sigue creciendo como un punto de encuentro entre culturas a través del fútbol.

Fundada en 2016 por un grupo de apasionados del deporte, esta iniciativa privada busca difundir valores como la unión, el respeto y el intercambio cultural. Naciones Unidas ha calificado la Embassy Cup como "muy interesante y con enorme potencial de crecimiento por su filosofía y valores", mientras que la Comisión Europea la ha definido como un "vector de diálogo y alianza entre países".

El sorteo oficial se celebró en la sede de LaLiga, con la presencia de numerosos diplomáticos en representación de sus delegaciones. La ciudad de Alcobendas, recientemente designada Ciudad Europea del Deporte 2025, fue la anfitriona del torneo, consolidándose como epicentro de esta cita clave en el calendario diplomático.

La Embassy Cup cuenta con el respaldo institucional de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Aces Internacional, que la ha incluido como acto oficial dentro de la Semana Europea del Deporte.

Desde su primera edición, con 22 equipos, el torneo no ha dejado de crecer. Su éxito de convocatoria y su proyección internacional han despertado el interés de más de 50 países de todos los continentes, que han solicitado acoger futuras ediciones en sus respectivas capitales.

Convertida en un auténtico ejemplo de cooperación y entendimiento global, la Embassy Cup representa, en palabras de sus organizadores, "un oasis de esperanza a través del deporte y la diplomacia ante un mundo complejo e incierto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com