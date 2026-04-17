Toni Kroos: "Creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions, hay equipos que juegan mejor"

Toni Kroos, exfutbolista del Real Madrid y uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, ha hablado de forma clara sobre lo ocurrido en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El alemán conoce a la perfección los entresijos de la máxima competición de clubes, la ganó en seis ocasiones (una con el Bayern y cinco con el Real Madrid), y considera que el Barcelona de Hansi Flick debe cambiar su forma de jugar y ser más sólido en defensa para optar a levantar la Orejona.

En su canal de YouTube, Luppen TV, el de Greifswald sostiene que el Barcelona era mejor equipo que el Atlético, pero que pagó caras las expulsiones de Cubarsí en la ida y de Eric García en la vuelta.

"Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil. El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales", explica Kroos.

"Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero. La defensa del Barça está muy expuesta. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atleti. Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions", apunta el exfutbolista alemán.

El campeón del mundo en 2014 con Alemania reconoció que en la eliminatoria entre culés y colchoneros iba con los de Simeone, pero que hubiera preferido que perdieran los dos.

"¿No podían perder los dos? Por los diez años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar. No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen", admite Kroos.

Por último, el exfutbolista del Real Madrid pronostica que el Atlético de Madrid no ganará la Champions al considerar que hay equipos en semifinales que juegan mejor.

"Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos", indica Toni Kroos.