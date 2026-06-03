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El futuro del parapente extremo empieza en el X-Alps Challenger

Los suizos Aaron Mathis y Romy Sweda se imponen y logran una plaza para una de las competiciones de aventura más exigentes del mundo.

Así es el duatlón definitivo, senderismo y vuelo en el X-Alps Challenger

Así es el duatlón definitivo, senderismo y vuelo en el X-Alps Challenger | Sandra Cavia

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Paula Fernández
Publicado:

Tres días de esfuerzo al límite, miles de metros de desnivel y vuelos sobre los Alpes austríacos. La localidad de Mayrhofen acogió la primera edición del X-Alps Challenger, una prueba creada para descubrir a los futuros referentes del hike & fly, la disciplina que combina carrera de montaña y parapente. Los grandes protagonistas fueron los suizos Aaron Mathis y Romy Sweda, vencedores en las categorías masculina y femenina.

Un desafío entre la montaña y el cielo

La prueba arrancó con una exigente carrera de montaña de 1.400 metros de desnivel. Los que no la superasen quedaban fuera de la competición. En la segunda jornada, los deportistas afrontaron varias vueltas a un recorrido que combinaba ascensos a pie y vuelos. El desafío culminó con una travesía aérea de más de 80 kilómetros, reservada para los mejores clasificados.

Mathis y Sweda brillan entre los debutantes

Aaron Mathis confirmó su enorme proyección al imponerse en la clasificación masculina de novatos. Con solo 20 años, el suizo fue uno de los competidores más sólidos del evento y obtuvo como recompensa una invitación para la próxima gran cita internacional de la especialidad. También destacó la actuación de Romy Sweda. La deportista helvética logró la victoria femenina pese a sufrir un contratiempo durante la competición. Un error en uno de los puntos de control le obligó a retroceder y perder tiempo, pero consiguió rehacerse para terminar en lo más alto del podio.

Maurer mantiene su dominio

La competición también contó con la participación de algunos de los nombres más reconocidos del hike & fly mundial. Entre ellos volvió a sobresalir Chrigel Maurer, considerado una leyenda de este deporte. El suizo, ocho veces campeón de la prueba reina de esta disciplina, se llevó la victoria absoluta tras imponerse al italiano Tobias Grossrubatscher, otro de los veteranos presentes en Austria.

El nacimiento de este Challenger responde al crecimiento que ha experimentado el parapente de aventura en los últimos años. La prueba busca ofrecer una oportunidad a nuevos deportistas para competir al máximo nivel, compartir experiencia con figuras consolidadas y abrirse camino hacia los grandes eventos internacionales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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