Tebas: "Villar juega al desgaste, pero esta vez aguantaremos"

Javier Tebas asegura que la estrategia de Angel María Villar, su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), es "jugar al desgaste" tras la modificación de los estatutos y la aprobación del nuevo reglamento electoral, por lo que los comicios a la presidencia se celebrarán el último cuatrimestre del año.

"Cuando vine aquí sabía que no iba a conseguir una victoria en los votos, pero veremos si podemos impugnar el reglamento electoral. En cualquier caso va a haber un cambio en la Federación en las próximas elecciones. Anticipo que el reglamento va a volver", dijo Tebas tras la Asamblea extraordinaria, donde recordó que esta "estrategia" ya la utilizó Villar en 2008.

Tebas promete resistencia a Villar

"El juega al desgaste. Aquella vez nos desgatamos, pero esta vez aguantaremos. El candidato Jorge Pérez va a revolucionar y va a cambiar el fútbol", añadió Tebas, que cree que --al menos-- el fútbol profesional "ha demostrado con sus votos" que "no está de acuerdo con la modificación estatutaria" aprobada este martes. "A buen seguro que el reglamento aprobado será devuelto por el Consejo Superior de Deportes (CSD), explicó.

"Hace años que no venía a la Asamblea, hoy por lo menos me llevo la alegría de que los clubes de La Liga, en su 95%, han apoyado la postura de su presidente. El fútbol profesional entiende lo que hemos estamos diciendo. Esto va a ser un antes y un después aquí y en La Liga", indicó el máximo representante del organismo.

Además, Tebas recordó que ha enviado un total de "66 cartas" a Angel María Villar, pero "nunca contesta". "Si por carta contesta, personalmente tampoco. Es triste que el presidente de La Liga no pueda hablar con el presdiente de la RFEF, pero no es por mi culpa. Le he tendido la mano, pero eso no significa el saludo militar", dijo.

"Tiendo mi mano para hablar, criticar y manifestar todo lo malo que se hace. Que se olvide de la UEFA, la FIFA y la corrucpción que hay porque 20 de los 23 miembros dela Junta Directiva están detenidos, en la cárcel o inhabilitados. No quería decir nada de esto, pero este es el presidente que tenemos. Esperamos que en unos meses tengamos otro", sentenció.

Responde al Atlético de Madrid

Por último, Tebas atendió las quejas del Atlético de Madrid por el horario de la última jornada, que fue el sábado a las 16 horas tras haber jugado prórroga en Champions ante el PSV. "El Bayern jugó el sábado a las 15.30 horas habiendo jugado prórroga el miércoles, un día después. Entiendo el cansancio a estas alturas de temporada, pero el calendario es el que es. Intentamos dar el máximo descanso y buscar un equilibrio audiovisual", zanjó antes de