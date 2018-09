Tebas, en 'El Transistor': "No hay ninguna obligación de jugar un partido al año en Estados Unidos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió al encuentro liguero que podría medir al Barcelona contra el Girona en Estados Unidos y descartó que en el caso de celebrarse este fuese una plataforma para la difusión del independentismo.

"Los aficionados del Barcelona en Estados Unidos no hacen apología del independentismo, es un tema en el que no están metidos. Allí van a ir los aficionados del Barcelona de Estados Unidos", explicó.

"No creemos un incendio donde no lo hay. LaLiga, Estados Unidos, los organizadores, el Barcelona, el Girona... todos queremos que sea una fiesta del fútbol, no queremos que haya política. Y vamos a trabajar en esa línea", comentó también en una entrevista concedida al programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Tebas cifró en un noventa por ciento las opciones de que el choque se dispute en territorio estadounidense, si bien explicó que faltan por tener todas las autorizaciones. Además detalló alguno de los puntos del acuerdo alcanzado para difundir LaLiga allí con iniciativas como esta.

"No hay ninguna obligación de jugar un partido al año en Estados Unidos. Las partes harán el mayor esfuerzo posible y es lo que estamos haciendo, pero no estamos vinculados a ir. No es obligatorio que los clubes vayan, es voluntario y van los que quieran ir a Estados Unidos", señaló.