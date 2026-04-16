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Camavinga pide perdón tras su expulsión ante el Bayern: "Asumo la responsabilidad"

El centrocampista francés asume el error en el Allianz y se disculpa ante el equipo y la afición madridista.

Vincic muestra a Camavinga la segunda amarilla en el Allianz

Vincic muestra a Camavinga la segunda amarilla en el AllianzEFE

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Eduardo Camavinga se ha disculpado este jueves con el Real Madrid tras su expulsión en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, una acción que dejó a su equipo con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro.

"Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre", escribió el centrocampista francés en sus redes sociales.

Camavinga entró al terreno de juego en el minuto 62 en sustitución de Brahim Díaz, cuando el conjunto blanco ganaba 2-3 en el Allianz Arena y mantenía la eliminatoria igualada tras el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu.

El internacional francés vio la primera tarjeta amarilla en el minuto 78 y fue expulsado en el 86 tras una segunda amonestación, después de cometer una falta sobre Harry Kane y retener el balón acto seguido, una acción que el árbitro Slavko Vincic sancionó.

Con inferioridad numérica, el Real Madrid encajó el empate (3-3) en el minuto 89, obra de Luis Díaz, y acabó cayendo en el descuento con un gol de Michael Olise (4-3) que certificó su eliminación de la máxima competición continental.

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