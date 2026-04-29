¿El mejor partido de todos los tiempos? Luis Enrique se moja tras el PSG - Bayern

Luis Enrique Martínez no escondió su entusiasmo tras la victoria del Paris Saint-Germain ante el Bayern de Múnich (5-4) en la ida de semifinales de la Champions League, aunque también lamentó el bajón final de su equipo cuando tenía el partido controlado.

"Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contentos"

"Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Ha habido una intensidad y un ritmo como nunca y creo que los dos equipos hemos gustado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo de Europa que menos partidos ha perdido. Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contentos", afirmó en declaraciones a Movistar.

El técnico asturiano reconoció que el PSG no supo mantener el nivel en un momento clave: "Aún así, estamos muy contentos y va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo", señaló, después de admitir que el Bayern "empezó mejor el partido".

Logia a Luis Díaz, Olise y Kane

"Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane... Empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito. En dos ramalazos pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. A partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobrexcitado a pesar de que es muy bonito para el aficionado. El nivel de fatiga es máximo", explicó.

Luis Enrique detalló también el momento en el que el partido se complicó: "En la segunda parte hemos empezado mucho mejor que ellos, hemos estado muy efectivos. Nos hemos puesto con 5-2 y tengo que analizar el partido, pero ahí creo que en el momento que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y que no presionas de la misma manera y de la misma intensidad porque piensas que tienes algo, es cuando nos han hecho más peligro, más goles".

"Al final, hemos ganado, hay que estar contentos. Lo hubiera firmado antes y no espero otro tipo de partido diferente en Múnich. Múnich nos trae muy buenos recuerdos a los aficionados y a los que formamos el Paris Saint-Germain y vamos a intentarlo", añadió.

¿Calambres de Achraf?

Por último, se refirió a las molestias físicas de algunos jugadores: "Creo que son calambres en la mayoría. Cuando hay esa excitación alrededor del partido es normal que los jugadores, incluso jugadores expertos, padezcan calambres. Espero que lo de Hakimi se quede en un calambre fuerte. Esto es un equipo de fútbol, saber recuperarse de situaciones difíciles y saber estar a las verdes y a las maduras", concluyó.

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