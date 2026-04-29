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Jorge Azcón, reelegido presidente de Aragón

Azcón ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo Gobierno con apoyo de Vox.

Jorge Azc&oacute;n

Jorge AzcónEFE

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Ángela Clemente
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El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido reelegido presidente de Aragón para hacer frente a su segundo gobierno con Vox, con el rechazo en el parlamento aragonés de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

Azcón ha contado con una amplia mayoría al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, los 26 del PP y 13 de los 14 Vox, ya que la diputada María Lorena García estaba ausente por una intervención quirúrgica.

Acuerdo de Gobierno

La investidura es posible tras alcanzar un acuerdo de Gobierno en el que el PP asume la polémica "prioridad nacional" en el acceso a los servicios, mientras que los de Santiago Abascal obtienen tres de las nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes.

Este será el segundo intento de Azcón de conseguir un gobierno estable para toda la legislatura con Vox tras una primera alianza con los de Santiago Abascal en el año 2023, que solo duró 11 meses y derivó en el primer adelanto de las elecciones en Aragón, celebradas el pasado 8 de febrero, ante la imposibilidad del gobierno ya en solitario del PP de sacar adelante nuevos Presupuestos.

La votación se ha desarrollado por llamamiento, comenzando por el diputado del PP José Luis Bancalero, y no ha ofrecido sorpresas, alcanzándose el resultado anunciado días atrás. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha proclamado la investidura de Azcón, que ha recibido los aplausos de PP y Vox.

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