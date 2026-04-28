Walking Fútbol, el fútbol sin correr que conquista a los mayores de 50 años

El fútbol no entiende de edad y aunque a veces cuando aumentan los años la agilidad se ve resentida, la pasión se mantiene intacta. Es por eso que se creó el Walking Fútbol, una modalidad de este deporte que se realiza andando, y en la que la exigencia física es menor pero la competencia es total.

En Madrid existe el equipo de Tres Cantos, que cuenta con jugadores de hasta 86 años de edad, porque en este deporte el límite son las ganas de ganar. Tras vivir una juventud muy futbolera, muchos de ellos, cuando tuvieron que dejarlo, pensaron que los años de correr tras un balón se habían acabado para ellos, pero descubrir el fútbol andando les abrió una vía para recuperar la alegría. Es el caso de Alberto de Pablo, jugador profesional en Tres Cantos: "Llegas, tienes 63 años y piensas, 'no voy a meter más goles en mi vida'. Y entonces te dicen: 'existe el Walking fútbol'. ¡Pues ahí voy directo!"

El reglamento comparte la base de la del fútbol pero hay ciertos cambios a tener en cuenta. La primera y más básica es que no se puede correr, únicamente andar, no hay contacto y el balón no puede elevarse, aunque a más de uno le cuesta mucho seguir la primera. Manuel Ferré, fundador Walking Fútbol Tres Cantos, explica que "lo más difícil es no correr".

En su equipo ya son más de 30 jugadores en los que el rango de edad es muy amplio, muchos de ellos han desempolvado las botas de su juventud para volver a darles vida: "La historia de mis botas es muy especial, jugaba con ellas cuando tenía 20 años y entonces aquí están todavía, dando guerra", recuerda otro jugador.

Para muchos de ellos esto es más que competir, es volver a sentirse jóvenes de nuevo haciendo lo que más les gusta: compartir su amor por el fútbol. Para Javier Nieto "es una satisfacción muy grande porque es lo que yo hacía de joven y ahora lo puedo hacer también de mayor", comenta el futbolista, porque no hay edad para este deporte.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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