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Caos en el Huesca - Zaragoza: tres expulsiones, dos de porteros... ¡y un tremendo puñetazo en la cara de Andrada a Pulido!

El guardameta del Zaragoza noqueó a Pulido después de ser expulsado por precisamente empujar a este mientras el VAR revisaba otra acción.

Pu&ntilde;etazo de Andrada a Pulido

Puñetazo de Andrada a PulidoRedes sociales

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El derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza ha dejado a tres expulsados y, lo que ha sido la imagen del partido y seguramente de las próximas horas: un puñetazo en la cara del portero Esteban Andrada (Zaragoza) a Pulido (Huesca) después de que el primero fuera expulsado por doble amarilla tras empujarle segundos antes.

Tres expulsados, tangana... y puñetazo

La tangana arrancó después de que el colegiado fuera a revisar al VAR una posible roja a Tasende por una dura entrada a Luna, momento en el que el guardameta del Zaragoza se fue a protestar al árbitro Arcediano Monescillo y, entre medias, empujó a Pulido viendo segundos después la doble amarilla y posterior expulsión.

Un fortísimo puñetazo en la cara tras ser expulsado

En ese mismo instante, Andrada fue corriendo hacia un Pulido que pareció encararse con jugadores del Zaragoza y le propinó un fortísimo puñetazo en la cara que terminó de desatar el caos y prácticamente una batalla campal en el Alcoraz.

El saldo se completó con otras dos expulsiones, la de Tasende (Zaragoza) y el portero Dani Jiménez (Huesca) después de que se montara una tangana de empujones e insultos que pudo terminar mucho peor.

Posible sanción a Andrada

Por otra parte, en cuanto a la posible sanción a Andrada, esta podría ir de 4 a 12 partidos, e incluso de 6 a 15.

'Agresiones 1: agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquel, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos'

'Agresión 2: se sancionará con suspensión de 6 a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del/de la/a, siempre que no constituya falta más grave'.

El Huesca, a su vez, se hizo con la victoria por 1-0 tras el gol de penalti de Sielva en el 65'. Un resultado que tampoco le saca del descenso (a un punto de salvarse), y al Zaragoza con 35, uno menos que los oscenses.

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