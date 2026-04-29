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La FIFA se salta el veto talibán y las mujeres afganas podrán representar a su país por primera vez

Avance histórico en el fútbol femenino: la FIFA permite a las jugadoras afganas competir como selección en partidos oficiales.

Mujeres refugiadas afganas entrenan en Inglaterra

Mujeres refugiadas afganas entrenan en InglaterraReuters

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El Consejo de la FIFA ha aprobado una reforma histórica que permitirá a las jugadoras afganas representar a su país en competiciones internacionales oficiales, incluso sin el reconocimiento de su federación nacional.

La decisión, adoptada en Vancouver (Canadá), introduce una enmienda al reglamento de gobernanza que habilita a la FIFA, junto a la confederación correspondiente, a autorizar la inscripción de una selección o equipo representativo en situaciones excepcionales, como ocurre actualmente en Afganistán.

El objetivo es evitar que los futbolistas queden excluidos por motivos ajenos a su control, en línea con los principios de universalidad, inclusión y no discriminación que rigen la organización.

Su federación no avala el fútbol femenino

Hasta ahora, la normativa exigía el reconocimiento de la Federación Afgana de Fútbol, que no avala el deporte femenino debido a la prohibición impuesta por el régimen talibán.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la relevancia de la medida. "Se trata de un avance decisivo y sin precedentes en el mundo del deporte. La FIFA ha escuchado a estas jugadoras porque es nuestro deber proteger el derecho de cada niña y mujer a jugar al fútbol y representar su identidad".

"Al permitir que las mujeres afganas puedan competir con su país en partidos oficiales, pasamos de los principios a la acción. Para la FIFA es un orgullo liderar esta histórica iniciativa y dar su apoyo a este grupo de mujeres valientes, dentro y fuera de los terrenos de juego", abundó.

Equipo de jugadoras refugiadas

La reforma se apoya en la estrategia de la FIFA para el desarrollo del fútbol femenino afgano, impulsada tras la creación del Afghan Women United, un equipo formado por jugadoras refugiadas que viven fuera del país. Ahora, gracias a esta decisión, estas futbolistas podrán representar oficialmente a Afganistán por primera vez.

La nueva normativa entra en vigor de inmediato, aunque ahora se abre una fase administrativa para formalizar la inscripción del equipo y crear una estructura operativa. La FIFA ha asegurado que proporcionará "los recursos necesarios, humanos, técnicos y económicos, para garantizar una vía de acceso a las competiciones oficiales que resulte segura, profesional y sostenible".

Además, el apoyo al Afghan Women United se mantendrá durante un periodo de transición de hasta dos años.

El equipo tiene previsto concentrarse en Nueva Zelanda del 1 al 9 de junio, donde disputará un partido amistoso ante las Islas Cook, en lo que será el primer paso de esta nueva etapa.

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