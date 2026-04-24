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La UEFA sanciona con seis partidos a Gianluca Prestianni por "comportamiento discriminatorio"

Ya hay castigo para el futbolista argentino del Benfica tras su incidente con Vinícius en Lisboa.

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Vinícius y Gianluca Prestianni, en el duelo de ida en LisboaMiguel Lemos / ZUMA Press Wire / dpa

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La UEFA ha sancionado con seis partido Gianluca Prestianni por "una conducta discriminatoria" tras lo ocurrido en la eliminatoria ante el Real Madrid, cuando Vínicius acusó al futbolista argentino de haberle proferido insultos racistas durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League.

El máximo organismo del fútbol europeo, tras la investigación que abrió sobre lo ocurrido, detalla que el futbolista del Benfica deberá cumplir tres partidos de sanción en "partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de selecciones nacionales para los cuales sería elegible", aclarando que los otros tres partidos quedan sujetos a un periodo de prueba durante dos años en los que no vuelva a incurrir en una acción similar.

"El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido suspender al jugador del Benfica Gianluca Prestianni a un total de seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que, de otro modo, estaría habilitado, por conducta discriminatoria homófoba", informa este viernes la UEFA en un comunicado.

Además, la UEFA señala que uno de los partidos de suspensión a Prestianni es el que ya cumplió de forma provisional en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League ante el Real Madrid.

"Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia"

El propio Vinícius acusó el pasado 17 de febrero a Gianluca Prestianni por insultos racistas en el partido jugado en el Estadio da Luz.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", aseguraba el brasileño.

En el partido de ida de los playoffs de la Champions League, el colegiado François Letexier activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante unos minutos después de que Vinícius, tras marcar el 0-1 en Lisboa, le indicara que Prestianni le había insultado de forma racista.

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