Albares invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana de Madrid: "No va a ser diferente"

El próximo 4 y 5 de noviembre se celebra en Madrid la Cumbre Iberoamericana bajo el lema "Iberoamérica "Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Este foro político reúne a los máximos representantes de los Gobiernos de los 22 países que integran Iberoamércica: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Tras la detención de Maduro por las fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez, quien fuera su vicepresidenta, juró días después de la captura del venezolano su cargo como presidenta encargada. Este martes, el ministro de Exteriores español, José Luis Albares, ha sido preguntado por los medios de comunicación a su llegada a la República Dominicana por la invitación de esta.

"En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre: se invita a quien tiene la representación internacional de cada país", respondió Albares, confirmando la presencia de Rodríguez en la cumbre de noviembre.

Ha recalcado que el foro político "no va a ser diferente a otras", ya que "hay unas reglas establecidas para todos y en todo momento las vamos a seguir". Sin embargo, cabe recodar que la Unión Europea mantiene las sanciones a la presidenta de Venezuela. De momento, no puede pisar territorio comunitario.

El pasado mes de febrero, España pidió a la UE levantar estas sanciones tras la aprobación de la amnistía limitada para los presos político. Lo dijo el ministro de Exteriores antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, señalando que "las sanciones nunca son un fin en sí mismas", sino un medio de presión para alcanzar un fin, "que es avanzar, por ejemplo, hacia la liberación de los presos políticos".

Invitación del Rey

Al igual que la confirmación de la venezolana, el ministro también lo ha hecho con el presidente de la República Dominicana, país donde se encuentra en estos momento de visita oficial.

En la sede de la embajada española en Santo Domingo, Albares ha trasladado la información la invitación de los mandatarios a la cumbre Iberoamericana. Asimismo ha manifestado que han llevado a la capital dominicana "la carta de invitación de su majestad el rey, y el canciller dominicano me ha confirmado que el presidente Abinader estará, por supuesto, en noviembre en esa cumbre en Madrid".

Estas declaraciones han tenido lugar tras un encuentro con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, en la sede del ministerio de Exteriores de República Dominicana, segunda parada de su gira por Latinoamérica que inició ayer en Puerto Rico y que continuará en México.

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