Rosa Peral, condenada por el 'Crimen de la Guardia Urbana', es trasladada de prisión por planear una agresión a una funcionaria

Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión como coautora del conocido como 'crimen de la Guardia Urbana' junto a Albert López, ha sido trasladada este martes del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar, Tarragona, a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. Siendo este su tercer traslado.

La interna, según ha informado 'Diari de Tarragona', no era una reclusa más de la prisión, sino que junto a Mari Ángeles Molina, Angie, eran las dos reclusas más mediáticas del centro penitenciario de Mas d'Enric. Ambas tenían una relación nula y su rivalidad y afán de protagonismo se podía percibir en el módulo de mujeres.

Planeaba agredir a una funcionaria

Por motivos disciplinarios, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima decidió su desplazamiento a la cárcel de Brians 1. La mañana del martes, se efectuó dicho traslado y Peral ya se encuentra en el módulo de ingresos del centro penitenciario barcelonés.

Según avanza 'Diari de Tarragona', habría urdido un plan para agredir a una de las funcionarias que la custodiaban en el módulo de mujeres de Mas d'Enric, aunque su abogada niega estas informaciones.

Trayectoria penitenciaria

Ante esta situación, cabe recordar que Rosa Peral ya ha pasado por varios traslados. Uno similar al que recientemente se ha llevado a cabo, ocurría en su primer destino carcelario, en la prisión de Wad-Ras, donde Rosa Peral ya intentó agredir a la directora del centro. Era 2017 y entonces su conducta derivó también en un traslado a Brians 1.

En la cárcel de Tarragona, donde hasta este martes estaba interna, protagonizó otro intento de agresión a funcionarios en 2024, además de otras conductas que se salían de las normas del centro.

Es por ello, que la trayectoria penitenciaria de Rosa Peral, quien este año cumple 45 años, y los problemas de convivencia en las prisiones no son nuevos en los casi 9 años de condena ya cumplidos.

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