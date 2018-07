Steven Gerrard, nuevo entrenador del Rangers

El Rangers FC ha confirmado este viernes el fichaje del ex capitán de la selección inglesa de fútbol y del Liverpool Steven Gerrard como su nuevo entrenador para las próximas cuatro temporadas uniéndose a la disciplina del club escocés a partir de este verano.

"Me siento honrado de convertirme en el próximo entrenador del Rangers. Tengo un enorme respeto por este club de fútbol, su historia y su tradición. No puedo esperar para comenzar esta nueva andadura. Buscaremos construir sobre los muchos éxitos que este club ha logrado", declaró Gerrard en su presentación.

🎥 INTERVIEW: Steven Gerrard spoke exclusively to @RangersTV after being appointed as #RangersFC’s next manager. pic.twitter.com/AAorw1F02O