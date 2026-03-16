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Joan Laporta y su baile viral tras ganar las elecciones del FC Barcelona

El reelegido presidente culé celebró su victoria ante Víctor Font con un baile que se hizo viral al instante.

Joan Laporta, junto a Hansi Flick este domingo

Joan Laporta y su baile viral tras ganar las elecciones del FC Barcelona | Antena 3 Noticias

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Joan Laporta fue reelegido este domingo presidente del FC Barcelona por aplastamiento, se hizo con el 68,18% de los votos frente al empresario Víctor Font e indicó que el resultado de los comicios es "contundente" y les da "tanta fuerza" que les hará "imparables". Laporta, fiel a su forma ser, celebró su victoria con un bailecito que se hizo viral al instante. Joan Laporta arranca su tercer mandato al frente del club culé, tras sus victorias de 2003 y 2021.

32.934 barcelonistas refrendaron la gestión de Laporta, que consiguió los mejores resultados de siempre y tomará posesión de su cargo a partir del 1 de julio, en unas elecciones en las que participaron 48.480 socios, el 42,34 % de los 114.504 convocados a las urnas. Ha sido la peor participación desde 2015.

El empresario y político español de 65 años señaló que el resultado de las elecciones es "un apoyo a la obra hecha" que les da "fuerza" para seguir con su proyecto de acabar el Spotify Camp Nou, empezar la construcción del Palau Blaugrana y "fortalecer al primer equipo" con Hansi Flick en el banquillo y Anderson Luis de Souza 'Deco' en los despachos.

"En estas elecciones, ha existido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división, y los socios han votado nuestra propuesta con una mayoría muy amplia de que todos juntos defendemos el Barça contra todo y contra todos", apuntó Laporta.

"Ha sido una fiesta de la democracia, de civismo y una exaltación de barcelonismo"

El reelegido presidente del Barcelona arrancó su discurso agradeciendo a "este club maravilloso en que sus socios votan para decidir quien será el presidente y si junta directiva", algo que ha calificado como "único en el mundo".

"Somos un club que vota, los socios se han desplazado en un día espectacular, ha sido una fiesta de la democracia, de civismo y una exaltación de barcelonismo", afirmó Laporta, quien elogió a Flick y Deco por haber participado en los comicios. También tuvo unas palabras para su contrincante, Víctor Font, al que no ha mencionado directamente.

"Me gustaría hacer una referencia a la candidatura contrincante, liderada por el candidato de 'Nosaltres', que también ha permitido que estos comicios fueran una fiesta del barcelonismo. Un aplauso para ellos también", señaló Laporta.

"Es un resultado contundente, que nos da tanta fuerza que nos hace imparables, no nos parará nadie. Serán los mejores años de nuestras vidas", concluyó el reelegido presidente culé.

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