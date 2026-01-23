Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente Tren Adamuz

Las palabras de Davinchi en el funeral de su padre, fallecido en el accidente de trenes en Adamuz: "Sé que me va a dar fuerzas en cada paso"

El futbolista del Getafe, junto a familiares y amigos, dieron el último adiós a David Cordón, padre de Davinchi y que falleció en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el funeral celebrado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva.

El futbolista del Getafe David Cord&oacute;n (i), durante el entierro de su padre

El futbolista del Getafe David Cordón (i), durante el entierro de su padreEfe

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús celebró este jueves un emotivo y sentido funeral por el exfutbolista David Cordón, padre del futbolista del Getafe Davinchi, que murió en el trágico accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo. Familiares, amigos y muchas personas de Huelva arroparon a la mujer de David Cordón y a sus dos hijos, Davinchi y Lucas. Uno de los momentos más desgarradores de la mañana del jueves se produjo cuando la viuda recibía la caja con sus cenizas acompañada de sus dos hijos, antes de entrar en el templo.

Una vez en el interior de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús se celebró un funeral en el que tomo la palabra David Cordón 'Davinchi', futbolista del Getafe y que dedicó unas emotivas palabras a su padre fallecido en el accidente de trenes en Adamuz.

"Lo quiero recordar como un hombre que siempre tenía algo positivo, una sonrisa, una alegría. Siempre tenía una cara de felicidad que se la intentaba transmitir a todo el mundo. Siempre nos transmitió a todos mucho amor", aseguró el jugador del Getafe en el funeral, según informa el diario ABC.

"Su sueño era que yo llegara a jugar en Primera División"

"Compartíamos la misma pasión que era el fútbol y vio en mí como un sueño suyo también se cumplía al llegar a ser futbolista profesional. Sé que me va a dar fuerzas en cada paso que dé y en cada momento de dificultad que tenga. Su sueño era que yo llegara a jugar en Primera División y se ha ido con la tranquilidad de que lo conseguí. Mi padre siempre va a estar presente, eso lo sabemos. Nos va a dar fuerza en cada momento de dificultad que tengamos. Nos va a guiar siempre como un lucero que está en el cielo y en cada acción que hagamos va a estar presente", afirmó Davinchi.

El futbolista del Getafe, siempre según informa el diario ABC, agradeció el apoyo y las muestras de afecto a todas las personas que acudieron al funeral de David Cordón.

"Mi madre, mi hermano y toda la familia le estamos eternamente agradecidos a toda Huelva por todo el apoyo que nos habéis dado en estos días. Nunca, nunca, nunca nos hubiésemos imaginado haber recibido tantas muestras de cariño como las que nos han llegado. Os doy las gracias de corazón", fueron las palabras de agradecimiento de Davinchi, según refleja ABC.

David Cordón 'Davinchi', jugador del Getafe, ya se había despedido de su padre con un emotivo mensaje en sus redes sociales, un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en la que resalta que "me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante".

"Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo", indicó el futbolista del Getafe.

"Como me dijeron una vez 'Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino', tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré", señaló Davinchi.

David Cordón 'Davinchi', en un partido con el Getafe

