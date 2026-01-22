Las cuentas de la Champions League de cara a la última jornada de la fase liga y la lucha por el top-8

La última jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025 - 2026, unificadas el próximo 28 de enero con 18 partidos jugándose al mismo tiempo, se presenta apasionante y con una lucha encarnizada por entrar en el top-8 y evitar el playoff previo que deberán jugar los equipos que finalicen entre el puesto 9º y el 24º. A esta hora, los ochos clubes colocados en el ansiado top-8 son: Arsenal (21 puntos), Bayern (18 puntos), Real Madrid (15 puntos), Liverpool (15 puntos), Tottenham (14 puntos), PSG (13 puntos), Newcastle (13 puntos) y Chelsea (13 puntos).

Tres equipos españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) cuentan con opciones de lograr terminar el el top-8 tras la jornada del próximo miércoles 28 de enero. Los de Arbeloa visitan al Benfica y con una victoria asegurarían la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League, una ronda que ya se vieron obligados a jugar la temporada pasada ante el Manchester City. Un empate o una derrota en el Estadio Da Luz obligaría a sacar la calculadora.

Y es que la pelea por finalizar en el top-8 se presenta encarnizada, ahora mismo hay hasta ocho equipos con 13 puntos: PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. Solo el Arsenal (21 puntos) y Bayern (18 puntos) tienen garantizado matemáticamente el topo-8, cin independencia de lo que hagan en la última jornada ante Kairat Almaty y PSV, respectivamente.

Real Madrid: ganar para certificar el top-8

El Real Madrid, que goleó al Mónaco (6-1) el pasado martes, visita al Benfica y si gana en el Estadio Da Luz estará sí o sí en el top-8. Un empate le obligaría a echar cuentas y una derrota le puede dejar fuera de los ocho primeros puestos.

Barcelona: ganar y golear para asegurar el top-8

El Barcelona salvó los muebles en su visita al Slavia de Praga (2-4) y ahora mismo es noveno con 13 puntos. Los de Hansi Flick reciben al FC Copenhague en el Camp Nou y deben ganar, si es posible por goleada, para lograr terminar en el top-8. La ventaja con la que cuentan los culés es que PSG y Newcastle se enfrentan en el Parque de los Príncipes y, obviamente, no pueden ganar los dos. Ganando el próximo miércoles superarán seguro a uno y, en caso de empate, a los dos.

Hay que señalar que en caso de empate a puntos, lo primero que se mira es la diferencia de goles y después el mayor número de goles, mayor número de goles marcados como visitante, mayor número de victorias, mayor número de puntos obtenidos por los rivales en la fase liga, diferencia de goles colectiva superior de los oponentes en la fase liga, mayor número de goles marcados colectivamente por los rivales de la fase liga, total de puntos disciplinarios más bajo basado únicamente en tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y oficiales del equipo en todos los partidos de la fase de liga (tarjeta roja = 3 puntos, tarjeta amarilla = 1 punto, expulsión por dos tarjetas amarillas en un partido = 3 puntos).

Atlético de Madrid: ganar al Bodo/Glimt y esperar

Los de Simeone se han complicado sus opciones de terminar en el top-8 tras el empate en el campo del Galatasaray (1-1). El Atlético es ahora mismo 12º con 13 puntos y solo le sirve ganar al Bodo/Glimt en el Metropolitano y esperar el pinchazo de cuatro equipos por delante, que no sean Bayern y Arsenal, para lograr entrar entre los ocho primeros y evitar el playoff previo a los octavos de final.

Athletic: recibe al Sporting de Portugal en San Mamés y debe ganar

El Athletic evitó la eliminación con una gran victoria (2-3) ante el Atalanta en Bérgamo y ahora mismo es 23 con ocho puntos. A los de Valverde les sirve una victoria ante el Sporting de Portugal en San Mamés para asegurarse el playoff previo a octavos de final. Un empate o una derrota ante los portugueses obliga a echar cuentas.

Villarreal: ya eliminado y juega en el campo del Bayer Leverkusen

El Villarreal es uno de los equipos ya eliminados de forma matemática, junto a Kairat Almaty, Slavia de Praga y Eintracht. Los de Marcelino visitan al Bayer Leverkusen sin nada en juego.

Clasificación de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026

1- Arsenal (21 puntos / DG: +18)

2- Bayern (18 puntos / DG: +13)

3- Real Madrid (15 puntos / DG: +11)

4- Liverpool (15 puntos / DG: +6)

5- Tottenham (14 puntos / DG: +8)

6- PSG (13 puntos / DG: +10)

7- Newcastle (13 puntos / DG: +10

8- Chelsea (13 puntos / DG: +6)

9- Barça (13 puntos / DG: +5)

10- Sporting de Portugal (13 puntos / DG: +5)

11- Manchester City (13 puntos / DG: +4)

12- Atlético de Madrid (13 puntos / DG: +3)

13- Atalanta (13 puntos / DG: +1)

14- Inter (12 puntos / DG: +6)

15- Juventus (12 puntos / DG: +4)

16- Dortmund (11 puntos / DG: +4)

17- Galatasaray (10 puntos / DG: 0)

18- Qarabag (10 puntos / DG: -2)

19- Marsella (9 puntos / DG: 0)

20- Leverkusen (9 puntos / DG: -4)

21- Mónaco (9 puntos / DG: -6)

22- PSV (8 puntos / DG: +1)

23- Athletic (8 puntos / DG: -4)

24- Olympiakos (8 puntos / DG: -5)

25- Nápoles (8 puntos / DG: -5)

26- Copenhague (8 puntos / DG: -6)

27- Brujas (7 puntos / DG: -5)

28- Bodø/Glimt (6 puntos / DG: -2)

29- Benfica (6 puntos / DG: -4)

30- Pafos (6 puntos / DG: -6)

31- Union Saint-Gilloise (6 puntos / DG: -10)

32- Ajax (6 puntos / DG: -12)

33- Frankfurt (4 puntos / DG: -9)

34- Slavia Praga (3 puntos / DG: -11)

35- Villarreal (1 puntos / DG: -10)

36- Kairat (1 puntos / DG: -14)

Partidos jornada 8 de la fase liga de la Champions League 2025 - 2026

Ajax vs Olympiacos

Arsenal vs Kairat Almaty

Athletic vs Sporting de Portugal

Atlético vs Bodo/Glimt

Barcelona vs FC Copenhague

Bayer Leverkusen vs Villarreal

Benfica vs Real Madrid

Borussia Dortmund vs Inter de Milán

Brujas vs Marsella

Eintracht Frankfurt vs Tottenham

Liverpoo vs Qarabag

Manchester City vs Galatasaray

Mónaco vs Juventus

Nápoles vs Chelsea

PSV vs Bayern Múnich

Pafos vs Slavia Praga

PSG vs Newcastle

Union Saint-Gilloise vs Atalanta

Fechas Champions League 2025 - 2026

Jornada 8 fase liga: 28 de enero

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo

Final: 30 de mayo (Budapest)