Simeone: "Saúl debe olvidarse de todo lo bueno que se dice de él"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy que "nunca" le han gustado "los extremos, ni los elogios ni las críticas desmedidas", y valoró que su equipo sólo tiene una "opción válida" para el partido con el Rayo, "ganar", en la apretada lucha por el título de Liga.

"Sobre todo, los hechos son los que marcan tus comportamientos y cómo llegas a los partidos. Los extremos nunca me gustaron, porque son extremos. No son buenos. Ni la crítica desmedida ni los elogios desmedidos, porque no los considero justos. Siempre vivo sobre el equilibrio, sobre lo que me toca y, al menos de mi parte, como soy, no puedo alejarme del día a día. Es lo que me mantiene vivo y me ilusiona", declaró en rueda de prensa, tras el entrenamiento.

Sin ninguna opinión sobre la portada que le dedicó este viernes el diario italiano 'La Gazzeta Dello Sport', con un montaje de su cara con la icónica foto del revolucionario argentino Ernesto 'Che' Guevara, y "con la tranquilidad de aceptar" la sanción de tres partidos en la Liga, Simeone ya enfoca al partido de este sábado.

El Atlético juega contra el Rayo en la pelea por el campeonato, mientras que el Barcelona, líder de la clasificación, visita al Betis, y el Real Madrid, un punto por debajo, se desplaza a San Sebastián.

"Siempre pienso que el partido más complicado es el que tenemos nosotros", remarcó el técnico argentino. "Después, no me detengo a pensar qué tipo de partidos tienen que jugar los otros. Tenemos que hacer lo nuestro. Y obviamente tenemos pocas opciones; la opción válida para mañana es ganar", recalcó el entrenador, que apuntó que "no" es "adivino" para saber qué ocurrirá en esta jornada o si es la más propicia para asaltar el liderato.

No desveló si hará rotaciones en la alineación, a pesar de la cercanía del duelo de Liga de Campeones del próximo martes frente al Bayern Múnich: "Me obliga a salir al partido como siempre lo hemos hecho, pensando en los futbolistas que nos lleva la situación de juego donde queremos, y contaré con los que crea que me puedan dar las soluciones que necesita el partido".

"Hoy se entrenaron todos muy bien. Estamos trabajando con los futbolistas para llegar de la mejor manera al partido de mañana y hoy vamos a concentrar a todos los que tenemos disponibles. A partir de eso, mañana a mediodía resolver quien creo más apto para lo que necesita el partido, que es tener ritmo y ganar", valoró.

Simeone también fue preguntado por dos nombres propios: Fernando Torres y Saúl Ñíguez.

"Torres está definido en un excelente futbolista que siempre ha sido, por el presente que está teniendo y me podría quedar un rato largo hablando de la personalidad y la persona que es. Lo conocemos todos y, seguramente, los atléticos están muy contentos del momento que él está viviendo". Y también tuvo palabras sobre Saúl: "Si hay una situación la cual me pone muy contento, es que estamos en esta situación de Liga y de Liga de Campeones con un montón de jugadores nuevos, jóvenes": "Por entonces, en aquella 'Champions' teníamos jugadores con más edad. Hoy tenemos muchos jugadores jóvenes con gran presente y mejor futuro".

"Pero se basa en el trabajo diario, en que ellos entiendan los momentos de los futbolistas y sobre todo aprovecharlos. En este caso, Saúl está viviendo un buen presente y, lo mejor que lo va a acercar a seguir rindiendo, es aislarse de todo lo bueno que se está diciendo de él para seguir en esta línea", apuntó Simeone, que no teme que el centrocampista fiche por otro club próximamente.