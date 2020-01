Simeone: "¿La sanción a Valverde? Ya sabíamos lo que iba a pasar..."

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no quiso "desgastarse" hablando más de la cuenta sobre el partido de sanción impuesto a Fede Valverde tras ser expulsado en la final de la Supercopa de España.

"Creo que fui muy claro después del partido, en consecuencia de la acción, que fue justa, que era lo que tenía que hacer. También fui claro con lo que iba a pasar así que hoy desgastarme a pensar lo que ya sabíamos que iba a pasar no tiene sentido y me enfoco en el Eibar", indicó Simeone.

El entrenador argentino sí quiso defender a Joao Felix ante las críticas que comienzan a escucharse hacia el jugador portugués por su actuación en la Supercopa de España.

"Lo valoro como que la Supercopa es un paso más de experiencia, es un chico de 20 años con un talento enorme y ambiciones fantásticas y todo este camino que comienza va a hacer que le sirva de cara al futuro. Creemos absolutamente en él y le necesitamos. Tiene gol y ojalá todas estas experiencias que está viviendo en esta nueva etapa, en un club nuevo y un equipo, le sirvan para fortalecerse", explicó Simeone.

Respeto al hecho de haber vuelto a perder una final ante el Real Madrid en la tanda de penaltis, Simeone se mostró muy claro.

"Otra final perdida. No me siento cómodo con ese término porque ganamos tres y perdimos tres, dos de ellas por penales, pero estamos compitiendo muy bien. Estoy orgulloso de estos años en los que hemos llegado a tantas finales para competir con el todopoderoso en todo lo que rodea al fútbol que es el Madrid. Me deja que a partir de noviembre que jugamos el último partido de Champions, el equipo empezó a crecer y seguimos en esa misma línea en la Supercopa. Vuelve LaLiga que es totalmente distinta y nos exigirá muchísimo", aseguró Simeone.