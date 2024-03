Simeone: "Las palabras no sirven, solo sirven los hechos"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sabe que este miércoles su equipo se juega la temporada ante el Inter de Milán. Eliminados de la Copa del Rey y sin opciones de pelear LaLiga, la única opción del conjunto rojiblanco se reduce a la Champions. El Atlético debe remontar el 1-0 con el que regresó de Italia y lo deberá hacer un Inter en un momento de forma impresionante.

"La gente vive del día a día y es verdad que en el día a día las opiniones se están reflejando, son las que se ven y ante eso no nos podemos esconder. Ya decía después del partido que las palabras no sirven tanto sino que sirven los hechos. Mañana tenemos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores en estos momentos de Europa y a jugar el partido", explicó Simeone.

"Será un partido cuyo resultado es definitorio y definitivo. Jugamos contra un equipo que, en este momento, está entre los mejores equipos de Europa, pero nosotros también tenemos un buen equipo. Confío muchísimo en mis jugadores y jugaremos un gran partido", apuesta el entrenador argentino.

"El sábado a la noche lo pasé mal"

La derrota ante el Cádiz de este fin de semana ha provocado muchas críticas hacia el Atlético de Madrid por la pobre imagen que dejaron de los Simeone en el Estadio Nuevo Mirandilla.

"El sábado a la noche lo pasé mal y el domingo a la mañana salió el sol otra vez. Y para arriba, para adelante, sabiendo lo que tengo, confiando en mis jugadores, sabiendo el equipo que vamos a poner para enfrentarnos a un grandísimo rival y lo vamos a hacer bien", reconoció el técnico argentino.

Simeone no quiso dar muchas pistas sobre cómo jugará su equipo ante el Inter, pero reiteró su confianza plena en sus jugadores.

"No voy a explicar la forma en la que vamos a jugar, pero será un equipo competitivo. Tengo las ideas muy claras. Hasta la derrota ante el Athletic en casa, de local hicimos una temporada muy buena, llegando a la semifinal de la Copa, compitiendo muy bien en Liga, estando en octavos de final en Champions. Hemos perdido 1-0 con el mejor equipo de Europa en estos momentos fuera de casa. Ahora estamos ante la oportunidad de tener nuestra revancha, aunque los últimos 20 días el equipo no mantuvo el nivel que estaba teniendo y el fútbol no perdona", apuntó Simeone.

Por último, el Cholo adelantó que Griezmann está recuperado y listo para el trascendental choque ante los italianos.

"Lo veo de la misma manera que lo ven los compañeros. Obviamente su ingreso dentro del equipo nos da más soluciones y más posibilidades tanto en lo táctico como en el juego. Esperemos que tenga el partido que él quiere hacer", concluyó Simeone.

