Simeone: "No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran"

Diego Simeone quiso zanjar la idea de que el fútbol le debe una Champions League al Atlético de Madrid y apeló al trabajo y la realidad antes de la semifinal ante el Arsenal: "No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran. Para eso hay que trabajar y buscarlas y que esa diosa fortuna también esté de tu lado", afirmó en rueda de prensa en el Metropolitano, escenario del partido de ida este miércoles.

El técnico argentino insistió en su filosofía: "Yo siempre digo que el soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra, que es lo que nosotros hacemos y lo que dios quiere, así que así nos comportamos".

Dos finales perdidas... ante el Madrid

Simeone, que ya llevó al Atlético a las finales de 2014 y 2016 -ambas perdidas ante el Real Madrid-, aseguró que no siente presión, sino "responsabilidad" e "ilusión" por alcanzar un título que el club nunca ha ganado.

"Un partido duro y un rival muy bueno, con una estrategia de pelota parada muy bien trabajada"

"Prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de encuentros, por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo… Nos tenemos que preparar bien. Queremos jugar el partido que imaginamos", explicó.

El entrenador rojiblanco también destacó el momento del equipo y el valor de volver a estar entre los mejores: "Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de nueve años. Hacerlo por cuarta vez es maravilloso. Es increíble. Esa fe, esa ilusión y ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien. Un partido duro y un rival muy bueno, con una estrategia de pelota parada muy bien trabajada y allá vamos, con toda la ilusión".

Nombres propios: Sorloth y Julián

Sobre nombres propios, elogió a Alexander Sorloth: "Es increíble. Es un futbolista que logra marcar una cantidad de goles año tras año. Cuando él está bien, es determinante en nuestro equipo. Lo necesitamos como estuvo el otro día en el segundo tiempo, sobre todo porque representó todo lo que necesitamos de él con su juego y seguramente este miércoles nos ayudará en el partido".

También se refirió a Julián Álvarez, pretendido por varios grandes clubes europeos. "No estoy en la cabeza de Julián Alvarez. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno". El delantero argentino, fichado en 2024, suma 48 goles en 104 partidos con el Atlético y tiene contrato hasta 2030.

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