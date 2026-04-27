Chema Martínez, sobre el nuevo récord de maratón de Sawe: "Una auténtica locura, una salvajada"

¿Dónde está el limite del ser humano? Esta pregunta vuelve a no tener una respuesta clara después de ver el estratosférico récord mundial de maratón logrado este domingo por el keniano Sabastian Sawe en Londres. Su tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos rebajó en más de un minuto el anterior récord, el marcado por su compatriota Kelvin Kiptum el 8 de octubre de 2023 en Chicago.

Para poner en contexto lo logrado por Sabastian Sawe en la capital británica hay que señalar que su velocidad de carrera supone correr a unos 21 kilómetros por hora... ¡y durante casi dos horas! Un ritmo simplemente infernal para cualquiera, incluso para atletas consagrados como Chema Martínez. El que fuera campeón de Europa de 10.000 en Múnich 2002 y cuya mejor marca en maratón es de 2:08:09 (Rotterdam 2003) ha aceptado el reto de Antena 3 Deportes de correr sobre una cinta de correr a una velocidad de 21 km/h.

"Es un reto para mí y para cualquier humano. Es una locura.. Ponerte a estor ritmos, solo pensarlo, es una auténtica locura, una salvajada. Es una gesta", reconoce el atleta madrileño.

El atleta de 54 años reconoce que siempre había pensado que nadie bajaría de las dos horas en el maratón.

"Yo siempre he pensado que era impensable", apunta Chema Martínez tras aguantar apenas unos segundos a esa velocidad.

"Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado"

El keniano Sabastian Sawe reconoció que fue "un día histórico para mí", estableciendo una nueva plusmarca en la mítica prueba del atletismo. El keniano precedió en la línea de meta de Londres al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al uganés Jacob Kiplimo (2h00:28)

"La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó Sabastian Sawe , que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.