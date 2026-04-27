Griezmann no olvida el penalti fallado ante el Madrid en 2016: "Ganar la Champions cicatrizaría esa herida"

Antoine Griezmann sigue teniendo muy presente el penalti fallado en la final de la Liga de Campeones de 2016 ante el Real Madrid, un momento que aún le acompaña y que solo ve posible cerrar de una manera: levantando el título.

"Cada vez que hablamos de la Champions League siempre sale a relucir ese momento"

"No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la Champions League con amigos o compañeros de equipo, siempre sale a relucir ese momento, el de 2016, el penalti", reconoció el delantero del Atlético de Madrid en una entrevista con la UEFA.

El francés no dudó al explicar qué significaría ganar la Champions esta temporada. "La única forma de superarlo sería ganarla este año".

Para Griezmann, ese triunfo tendría un valor emocional especial, ya que, según sus propias palabras, el título "cicatrizaría una herida muy profunda".

Siente "amor" por el Atlético

El atacante también profundizó en su vínculo con el club rojiblanco: "Amor por los colores del club, por el escudo del club y amor por el fútbol, porque la afición ama el fútbol, y amor por el trabajo duro; creo que por eso conecté rápidamente con el club y su afición", explicó.

Por último, tuvo palabras de elogio para Diego Pablo Simeone, figura clave en su carrera: "Creo que, en definitiva, él me lo ha dado todo y yo se lo he dado todo a él. Disfruto y he disfrutado teniéndolo a mi lado. Sé que, más allá de mi carrera, tendré en él a un amigo, a un antiguo entrenador, y que siempre estaremos muy unidos".

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