Muere 'Tato' Torres, jugador de pádel de 27 años, en un terrible accidente

El mundo del pádel está de luto por la muerte de Bryan Alexis 'Tato' Torres, que falleció a los 27 años tras sufrir un grave accidente de tráfico en Tegucigalpa (Honduras).

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 27 de abril en el Anillo Periférico de la capital hondureña. Según informó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el jugador viajaba en un coche que circulaba a gran velocidad y que era conducido por una mujer bajo los efectos del alcohol.

La conductora perdió el control del vehículo y colisionó contra la parte trasera de un camión estacionado en el arcén. Torres quedó atrapado en el interior del coche y tuvo que ser rescatado por los bomberos, que lo evacuaron con heridas muy graves. Finalmente, falleció a consecuencia de las lesiones.

La conductora será acusada de homicidio con dolo eventual.

Campeón de México

'Tato' Torres había desarrollado gran parte de su carrera en Argentina, donde comenzó en el fútbol antes de dedicarse al pádel. Con el tiempo logró destacar en este deporte, proclamándose campeón en México y alcanzando el número 1 en Panamá.

En 2025 se había trasladado a Tegucigalpa con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel y continuar creciendo en el circuito.

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