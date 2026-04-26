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Histórica maratón de Londres: ¡Sawe y Kejelcha bajan de las dos horas!

Los tres integrantes del podio pulverizan de una tacada el récord que hasta el momento ostentaba Kiptum en la maratón de Chicago: 2:00:35.

Sabastian Sawe

Sabastian SaweEFE

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La maratón de Londres 2026 ya es historia del atletismo y del deporte. En una sola prueba los tres primeros han conseguido pulverizar el que hasta ahora era el récord del mundo de maratón: las 2:00:35 de Kiptum en Chicago 2023.

Sawe gana y Kejelcha también baja de las dos horas

Sabastian Sawe fue el primero en cruzar la meta estableciendo un nueva marca por debajo de las dos horas: 1:59.30, rebajando en 65 segundos la de Kiptum, pero es que apenas unos instantes después llegó el etíope Yomif Kejelcha para cruzarla 11 segundos después (1h59:41), y por si fuera poco, el tercero fue el ugandés Jakob Kiplimo, que no pudo bajar de las dos horas (2h00:28) pero cuyo tiempo habría servido también para batir en siete segundos el de Kiptum en Chicago.

"Mis rivales me han ayudado a batir el récord"

"Es un día histórico para mí... La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", dijo el keniano a la BBC tras promediar un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

La etíope Tigist Assefa (29 años) ganó en categoría femenina con 2h15:41.

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