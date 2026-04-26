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Muere Eneramo, exfutbolista de Besiktas, a los 40 años por un paro cardiaco en pleno partido

El exjugador africano se desplomó en un partido en Nigeria.

Muere Eneramo, exfutbolista de Besiktas

Muere Eneramo, exfutbolista de BesiktasX: @BesiktasEnglish

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Michael Eneramo, exfubtolista nigeriano de equipos como Besiktas y Basaksehir falleció el pasado viernes a los 40 años tras sufrir un paro cardiaco mientras disputaba un partido de fútbol en Kaduna, Nigeria.

"Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Michael Eneramo. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Michael", escribió el Besiktas en un comunicado este viernes 24 de abril.

Tal y como apuntan medios locales nigerianos, Eneramo disputó la primera parte sin problema alguno pero fue en la segunda, concretamente en el minuto 50, cuando cayó desplomado al suelo presumiblemente por un problema cardiaco.

En ese momento entraron los servicios médicos e intentaron reanimarle, pero fue llevado de urgencia a un hospital y terminó falleciendo.

Triunfó en Túnez y jugó en muchos grandes de Turquía

Eneramo destacó en el Esperance de Túnez llegando a marcar 65 goles en 110 partidos y siendo máximo goleador de la Liga en dos temporadas consecutivas (2009 y 2010). Además tuvo una dilatada carrera en el fútbol turco, donde pasó por grandes equipos como Besiktas, Basaksehir, Karabükspor y Sivasspor.

Fue internacional por Nigeria jugando once partidos y anotando tres goles. No obstante, no pudo participar en el Mundial de Sudáfrica 2010 ni en la Copa África.

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