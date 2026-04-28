Marciniak reconoce haberse equivocado a favor del Barça contra el Inter de Milán en 2025

Szymon Marciniak ha defendido su actuación en la semifinal de la pasada Champions League entre Inter de Milán y FC Barcelona. El árbitro polaco ha respondido durante un evento a las críticas recibidas por un aficionado azulgrana casi un año después de aquel partido.

El colegiado dirigió el duelo de vuelta en San Siro, una eliminatoria que acabó con victoria del conjunto italiano en la prórroga (4-3), en un encuentro marcado por varias decisiones polémicas revisadas por el VAR.

"Si somos honestos, fueron dos decisiones en favor del Barcelona pero el VAR me corrigió. Así es la vida"

Durante un evento en Polonia, un aficionado le reprochó su arbitraje, a lo que Marciniak respondió con contundencia: "No hay nada que perdonar, para ser sincero. De mí parte, no hay nada que perdonar. Si eres honesto, mis decisiones fueron en favor del Barcelona. No pité un penalti al Inter y el VAR me llamó, me enseñó las imágenes. Segundo, pité un penalti y me corrigieron porque estaba cuatro-cinco centímetros fuera del área. Si somos honestos, fueron dos decisiones en favor del Barcelona pero el VAR me corrigió. Así es la vida".

Acciones clave en San Siro

Aquel encuentro estuvo marcado por dos acciones clave: un penalti señalado a favor del Inter por una acción de Cubarsí sobre Lautaro Martínez y otro inicialmente concedido al Barça por una falta sobre Lamine Yamal que finalmente fue anulado al producirse fuera del área.

Además, desde el club azulgrana también se cuestionaron otras jugadas, como una posible mano de Acerbi dentro del área o una falta previa de Dumfries sobre Gerard Martín en la acción que derivó en el gol que llevó el partido a la prórroga.

Las palabras de Marciniak reavivan el debate sobre aquella eliminatoria, una de las más polémicas de la última edición de la Liga de Campeones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.