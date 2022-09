Simeone: "Por buscar el partido para ganarlo, lo terminamos perdiendo"

El Atlético de Madrid cayó derrotado en su visita al Bayer Leverkusen en la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League, una derrota que abre el grupo tras la victoria del Brujas ante el Oporto.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cree que perdieron el partido por ir a por la victoria y no saber aguantar el resultado.

"A veces pasa que cuando atacas hay veces que no sostienes. Y esta vez, posiblemente, por buscar el partido para ganarlo lo terminamos perdiendo como nos habría gustado ganarlo defendiendo", analizó Simeone tras recibir dos goles entre el 83 y el 86, cuando su equipo parecía tener más controlado el duelo ante el Leverkusen.

"La derrota de hoy no es positiva porque nos habría dado la posibilidad de generar una buena situación en el grupo, pero nada, ahora a pensar en el Real Madrid, que es el partido del domingo, y cuando nos toquen estos dos partidos seguidos con el Brujas, que está demostrando firmemente que está fuerte y es muy competitivo, esperar hacer un muy buen partido. Será duro, difícil y apretada, como siempre en la Champions", indicó Simeone.

Respecto al posible penalti en el minuto 21 que no fue señalado, Simeone aseguró no detenerse en esta cuestión porque "ya está el VAR, el árbitro" y los medios de comunicación.

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes... Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga", aseguró Simeone.

"Está claro que en las últimas situaciones que siempre son a favor o en contra no estamos teniendo suerte que sea a favor nuestra. Ojalá en la compensación que tiene este mundo del fútbol en alguna toque a favor nuestro", explicó el entrenador argentino.

"Ha sido un partido que no supimos resolver antes de los 70, 80 minutos, donde pudimos haber tenido un poco más de tranquilidad y elegir mejor. Y en el final nos agarraron abiertos, vino el primer gol y después terminaron cerrando el partido con un muy buen contragolpe", afirmó Simeone.

"Cada vez que Griezmann está dentro del campo, el equipo juega mejor"

El entrenador del Atlético de Madrid también habló de la combinación en el campo cuando juegan juntos Griezmann y Joao Félix, este último cambiado en el tramo final.

"Cada vez que Griezmann está dentro del campo, el equipo juega mejor y se encuentra muy bien ese juego asociativo con Joao. Correa venía de hacer un gol, Cunha también, quedaban 15 minutos si no me equivoco y entendía que ya la velocidad y el cansancio empezaba a sentirse en los delanteros y quería poner gente fresca para poder ganar el partido. Correa entró muy bien y nos da otras cosas también en ataque para que el equipo pueda generarlas. Es verdad que comparto que esos minutos que estuvieron juntos (Joao y Griezmann sobre el campo) se vio algo bueno", apuntó Simeone.