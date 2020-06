Saúl Ñíguez: "Este estadio no asusta, motiva mucho"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, dijo que su equipo sabe cuál es la "manera de hacerle daño" al Borussia Dortmund en el partido de la Liga de Campeones, destacó "el gran momento de forma de su rival" y apuntó que es un estadio que "motiva mucho".

"Sabemos que el Dortmund está en un gran momento, que todo el equipo está muy bien, y sabemos cuál es la manera de hacerles daño. Intentaremos que mañana se nos den bien las situaciones y podamos hacerles daño al rival", explicó en rueda de prensa en Dusseldorf, donde el Atlético se ha concentrado para el encuentro en el Signal Iduna Park de Dortmund.

El ambiente de ese estadio, según él, "no llega a asustar". "Al revés, motiva mucho. Es verdad que su gente aprieta mucho. Ellos también tienen que venir al Wanda Metropolitano. Va a ser un partido bonito, la verdad", declaró Saúl, preguntado por la duda por lesión del delantero Paco Alcácer, su compañero en la selección española.

"Lo primero es que si Paco no juega por cualquier dolencia o cualquiera cosa que le pase, le deseo que tenga una pronta recuperación. Me llevo muy bien con él. Los que jueguen al final son grandísimos jugadores. Paco está en un momento de forma muy bueno y sería peligroso", valoró el futbolista del Atlético.

Saúl ha jugado casi todo con su equipo y la selección en este inicio de la temporada. "Tengo la suerte de que estoy jugando todo. Incluso, a principio de temporada me planteaba que quería jugar todos los partidos. Hay que ser inteligente, saber llevarlo, porque no es fácil jugar cada tres días. Ahora mismo, me encuentro bien. Es verdad que hay momentos en la temporada que puedes tener altibajos, pero en este momento me encuentro bastante bien", dijo.