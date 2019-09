El jugador del Mallorca, Salva Sevilla, ha querido pronunciarse en Twitter tras la polémica con Álvaro Morata, y lo ha hecho a través de un comunicado en Twitter: "No voy a permitir que digan que me metí con su mujer e hijos", asegura el futbolista, que se disculpa con el madrileño por haberle llamado "niño de papá".

La respuesta de Álvaro Morata no se hacía esperar. El delantero rojiblanco utilizaba la misma plataforma para expresar su opinión sobre lo ocurrido en Son Moix. "Sólo tú y yo sabemos lo que me dijiste", afirma el delantero, que también asegura que no dirá "ni una sola palabra" de lo que le dijo el jugador del Mallorca, y le desea "suerte en el futuro".