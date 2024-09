El saludo viral de Lamine Yamal a los sobrinos de un taxista

Lamine Yamal tiene apenas 17 años y ya es todo un fenómeno dentro del campo... y también fuera de él. El delantero español del Barcelona ha revolucionado las redes sociales al protagonizar un momento que fue grabado por el taxista que le llevaba.

El conductor se dio cuenta de que estaba trasladando al futbolista del conjunto azulgrana y aprovechó la ocasión para pedirle un saludo para sus sobrinos, que son seguidores del joven jugador.

Lamine no dudó en saludar a la familiar del conductor y no le importó que el taxista le grabara. El hombre lo ha publicado en su cuenta de TikTok y el vídeo no ha tardado en hacerse viral: "Yadiel, Yaiza y Yaziel, espero que estéis bien. Os mando un abrazo y un saludo", decía Lamine.

Además del saludo del jugador del momento, también se pueden ver en la grabación las reacciones de los familiares. "Voy a llorar", decía la joven al ver el futbolista. "Yaiza, ya has cumplido tu sueño", le comenta el pequeño.

Intratables en LaLiga

Lamine Yamal vive un gran momento con el Barcelona. El equipo dirigo por Hansi Flick este solo cuenta esta temporada con el tropiezo en Champions contra el Mónaco, pero en LaLiga son indiscutibles sus resultados: líderes con pleno de victorias.

El equipo culé solo cuenta con una nota negativa en estos últimos días y ha sido la grave lesión de Ter Stegen. El portero del Barça se perderá lo que resta de temporada por una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha.

¿Será el mejor del mundo?

Hansi Flick, por su parte, no cree que Lamine Yamal deba descansar "porque se encuentra bien": "Hay que cuidar a Lamine, pero no solo a él, sino a todos los jugadores. Pero creo que los árbitros los están cuidando, lo están haciendo bien y están sacando tarjetas rápidamente para protegerlos", opinó Flick.

El entrenador del Barcelona subrayó que Lamine Yamal puede llegar a ser el mejor jugador del mundo. "La calidad no tiene que ver con la edad. Está haciendo cosas increíbles. ¿Si es el mejor? Podría llegar a serlo, cien por cien seguro", expresó Hansi Flick.

