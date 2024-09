Mónaco - Barcelona: alineaciones oficiales y partido de hoy de la Champions League, en directo

El Barcelona cambia la Liga por la Champions, una competición que le evoca los peores recuerdos de su historia reciente. El equipo dirigido por Hansi Flick espera comenzar de cero en la máxima competición europea después de un inicio sublime en la Liga (5 victorias en 5 partidos y liderato en solitario).

El conjunto culé ha ofrecido una versión completamente diferente con el técnico alemán, más dominador, agresivo, contundente en el área y físicamente pletórico, especialmente en la presión tras pérdida. No hay más que ver la clasificación de la Liga (4 puntos más que Real Madrid, Atlético y Villarreal) y también el ranking de goleadores: Lewandowski, Yamal y Raphinha ocupan las tres primeras posiciones con 4 y 3 goles respectivamente.

El Barça a reconciliarse con la Champions

La temporada acaba de arrancar y se suele decir que lo bien empieza bien acaba pero esto, y especialmente más en este fútbol moderno, suele premiar al equipo más constante. El Barça. de momento, no conoce otra cosa que no sea la victoria, pero hoy inicia su periplo en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes, uno que le ha sido esquivo y cruel en el último lustro, por no decir década. Pese a todo, el año pasado, el último de Xavi en Can Barça, llegaron a cuartos de final y perdieron ante el PSG después de encajar una dolorosa derrota por 1-4 en la vuelta. El Mónaco, su primera piedra en el camino.

7 ausencias muy delicadas

Flick debutará en la Champions sabedor de que tiene muchos jugadores en la enfermería: Araújo, Bernal, Christensen, de Jong, Gavi, Fermín López y Dani Olmo no serán de la partida en el estadio Luis II, y al alemán no le quedará otra que tirar de la Masía para confeccionar su once. En el Mónaco son baja Diop, Coulibaly y Majecki.

Alineaciones OFICIALES del Mónaco-Barça

Estos son los onces del Mónaco y el Barcelona para el encuentro de hoy.

Mónaco : Köhn; Vanderson, Salisu, Kehrer, Singo; Denis Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; y Embolo.

: Köhn; Vanderson, Salisu, Kehrer, Singo; Denis Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; y Embolo. Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Eric García; Lamine Yamal, Pedri, Raphinha; y Lewandowski.

Sigue en directo el partido de la Champions

El partido de la jornada 1 de la Champions League entre Mónaco y Barcelona podrás seguirlo en directo en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en vivo, la previa, los onces oficiales, el resultado y la última hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com