Raúl González, el doble de Lamine Yamal: "Me ha ayudado a ligar"

La fiebre por Lamine Yamal, la jovencísima estrella del FC Barcelona, no ha hecho sino aumentar tras su espectacular actuación en la Eurocopa que ganó la selección española. De hecho, el fenómeno va más allá de los estadios y ha llegado hasta las redes sociales. Raúl González, un jugador del fútbol regional de Cebreros (Ávila), ha saltado a la fama recientemente debido a su increíble parecido con el delantero culé.

De hecho, el joven se dejó caer por la Ciudad Condal y fue confundido con el jugador de 17 años, provocando una oleada de reacciones y selfies entre los aficionados: varios transeúntes y seguidores azulgranas se acercaron emocionados pensando que estaban frente al auténtico Lamine Yamal en el Paseo de Gracia.

Raúl González (sí, se llama como el mítico '7' del Real Madrid) fue grabado por algunas personas que rápidamente subieron los vídeos a sus redes, convirtiendo el momento en un fenómeno viral. Las imágenes muestran cómo los seguidores se agolpan para pedirle fotos y autógrafos, convencidos de que estaban ante la joven estrella del Barça.

Gana dinero con los vídeos

El joven, que juega en el equipo juvenil de la Cultural Deportiva Cebrereña, ha descubierto que ser el doble de una promesa del Barcelona no es tan malo como parece: de hecho, ha reconocido al programa Espejo Público de Antena 3 que incluso ha ganado dinero siendo el doble del futbolista. "Algo sí he ganado, a través de los vídeos y esas cosas", reconoce.

Tras su visita a la tienda del Barça, el chaval reconoce que se tiñó el pelo como Lamine Yamal para parecerse al futbolista: "Sí, me lo hice porque dijimos que si ganaba España la Eurocopa pues me las tendría que hacer". ¿Juega al equívoco o se hace pasar por el futbolista cuando le piden una foto? "Yo me hago la foto y ya está", bromea.

"La gente me conoce muchísimo más", asegura Raúl a Susanna Griso. Y ha contestado también a la pregunta del millón: ¿su parecido le ha ayudado a ligar más? "A ver... la verdad es que sí". Raúl González, por su parte, sigue disfrutando del inesperado protagonismo que le ha dado su parecido con Yamal, aunque sigue centrado en su trayectoria en el fútbol regional.

Un año para la historia con la Roja

Titular indiscutible en su equipo y en la selección española, el descaro y regate de Lamine Yamal le convirtieron en uno de los jugadores clave de la campeona de Europa. El 8 de septiembre de 2023 batió todos los récords de precocidad con la Roja: con 16 años y 57 días se producía su debut en Tiflis.

Superaba así el registro de Gavi, y además se convirtió en el goleador más precoz. No solo superaba cualquier registro de su selección, también se convertía en el goleador más joven en partidos de clasificación para la Eurocopa superando a Gareth Bale o Wayne Rooney.

En poco tiempo, Lamine pasó de ser promesa a referente con España. Su golazo por la escuadra a Francia disparó a los de Luis de la Fuente hacia la gran final en un torneo en el que repartió hasta cuatro asistencias. Y es que en estos doce meses prodigiosos Yamal ha disputado 16 partidos como internacional, ha marcado tres goles y ha repartido ocho asistencias. El joven está nominado al Balón de Oro y preparado para seguir haciendo historia.

