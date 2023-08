Sale a la luz un nuevo vídeo del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

En las últimas horas ha aparecido en redes sociales una nueva toma desde otro ángulo de la escena entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso. La secuencia, captada desde la grada, podría arrojar luz sobre el presunto 'levantamiento' de la futbolista madrileña del Pachuca mexicano al presidente de la Real Federación Española de Fútbol antes del beso no consentido.

Después de la polémica Asamblea Extraordinaria en la que Rubiales no dimitió tras la polémica en la entrega de premios de la final de la Copa del Mundo femenina, la RFEF hizo público un comunicadoen respuestaa las palabras que Jennifer Hermoso hizo públicas desde su cuenta de Twitter.

En este comunicado, publicaban una serie de imágenes donde trataban de demostrar que la versión de Luis Rubiales sobre la secuencia previa al beso a la jugadora es la verdadera en lo referente al 'levantamiento' de la futbolista.

"No busqué alzar al presidente"

"Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión", decía la jugadora del Pachuca mexicano. Además, añadía que "tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, busqué alzar al presidente".

Contradecía así la futbolista la versión de Rubiales durante la rueda de prensa: "Me levantó del suelo cogiéndome de las caderas", relató. Desde la RFEF quisieron asimismo desmentir a la jugadora a través de un comunicado posterior: "La versión de los hechos del presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados".

Las imágenes publicadas por la RFEF

En el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol hizo públicas cuatro imágenes durante el momento de la celebración en el podio, explicando cada una de ellas.

Respecto a la primera imagen, expresaban que "la Sra. Jennifer Hermoso, con los brazos, agarra al Sr. presidente de la RFEF por la espalda, mientras que el Sr. presidente tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora. Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer. Se puede ver como el Sr. presidente tiene los talones de los pies ligeramente levantados".

En la segunda foto continuaban explicando que es la jugadora quien "mantiene los brazos agarrando por la espalda al Sr. presidente. El Sr. presidente mantiene los brazos en la parte superior del cuerpo de la jugadora. Se comprueba como el Sr. presidente tiene ya los talones mucho mas elevados".

En la tercera añadían que "a Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras que el presidente debe acercar sus brazos a la espalda de la jugadora como fruto de que lo ha elevado del suelo y para mantener el equilibrio. Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de la Sra. Jennifer Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza. Los pies del Sr. presidente están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora".

Por último, en la cuarta foto que publicaron, seguían sosteniendo que "la Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras el presidente debe seguir agarrándose a la jugadora para no caer y se constata de manera evidente que el arqueo del cuerpo de la jugadora se corresponde con la fuerza de elevación del Sr. presidente que está realizando. Los pies del Sr. presidente están ostensiblemente levantados del suelo fruto de la acción de la jugadora".

Tras esta explicación, la RFEF concluía en el comunicado que "las pruebas son concluyentes. El Sr. presidente no ha mentido".

"Miente" y "está abducida"

La RFEF insistió este sábado en que la delantera de la selección Jenni Hermoso "miente" en sus afirmaciones tras el beso que recibió por parte del entonces presidente Luis Rubiales, pero horas después borró el comunicado de su página web. La Federación siguió cargando contra la versión de la delantera española sobre el beso forzado de Rubiales y lo ocurrido en la celebración del título mundial y criticó que esté "abducida" por el sindicato Futpro, preguntándose "a qué intereses responden" lo que consideraron un "cambio de versión" de la futbolista de Carabanchel.