Rusia sí podrá participar en la Eurocopa 2020 tras la sanción de la AMA

Más información La AMA sanciona a Rusia con cuatros años sin participar en competiciones internacionales

La AMA ha sancionado este lunes a Rusia con la mayor sanción nunca impuesta en la historia del deporte: cuatro años sin participar en ninguna competición internacional. Por tanto, Rusia no estará ni en los JJOO ni en el Mundial de 2022. Pero hay que señalar que sí estará en la próxima Eurocopa. ¿Por qué?

La razón es que la Euro 2020 no entra dentro de los eventos "de primer nivel" que la AMA considera en su sanción. Este hecho es importante ya que de lo contrario hubiera supuesto un grave contratiempo para la organización de la Eurocopa, ya que San Petersburgo es una de las 12 sedes escogidas por la UEFA para albergar la Euro.

"Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello", explicó Viacheslav Koloskov, presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia.

De esta forma, la selección rusa de fútbol no se ve afectada por la sanción de la AMA contra Rusia por la manipulación de los datos del Laboratorio de Moscú. Rusia está encuadrara en el grupo B junto a Bélgica, Dinamarca y Finlandia. Dos de esos partidos, ante los belgas el 13 de junio y ante los finlandeses el 17, serán en San Petersburgo.