Rubén Baraja: "Nos rebelamos contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos"

El Valencia no comparte la sanción impuesta por el Comité de Competición tras lo ocurrido el pasado domingo en Mestalla. Los cinco partidos de cierra de la grada Mario Kempes, 45.000 euros de multa y retirar la roja a Vinícius son el castigo a los insultos racistas contra Vinícius. El club valencianista ha mostrado su desacuerdo con un comunicado y Rubén Baraja se ha mostrado contundente hoy en rueda de prensa.

"No voy a permitir que a la afición del Valencia ni a Mestalla se les tache con calificativos que no representamos. Al igual que un jugador se rebela, con toda la razón, contra insultos y descalificaciones que atentan contra su dignidad, y lo apoyo con toda la contundencia, nosotros como club y afición nos rebelamos contra quien después del partido nos ha acusado de ser lo que no somos", ha denunciado el entrenador del Valencia.

Rubén Baraja ha recordado que tras el partido ya condenó lo sucedido y mostró su rechazo a cualquier acto de racismo, algo que ha repetido este miércoles en rueda de prensa.

"Yo, Rubén Baraja, como entrenador del Valencia, condeno absolutamente lo que ocurrió en Mestalla ante el Real Madrid. Lo dije en la rueda de prensa posterior al partido y lo repito hoy. Estoy y estamos absolutamente en contra del racismo. Nosotros como club históricamente hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo", ha señalado Rubén Baraja.

Por último, Baraja ha recordado que el club ha actuado con máxima diligencia para identificar a los aficionados que profirieron insultos racistas y ha calificado de "desproporcionada e injusta" la sanción de Competición.

"El Valencia actuó con la inmediatez y rapidez necesaria para poner la situación en manos de la Policía y de la ley. Y, por último, la sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta", ha concluido Baraja.