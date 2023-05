Vinicius no puede más: explota contra la Liga en redes y tilda a España de "racista"

Lo que ha sucedido en Mestalla este sábado será recordado durante mucho tiempo, y no precisamente para bien. La entidad madridista vivía al mismo tiempo dos historias bien diferentes: la derrota y la polémica del equipo de fútbol en Mestalla y el éxito de la plantilla de baloncesto en Kaunas haciéndose con la 11º Copa de Europa de su historia.

Lo peor del día ha sucedido en Valencia, no cabe duda. Vinicius Jr ha sido expulsado tras propinar un bofetazo a Hugo Duro en medio de una tangana. Mestalla le cantó "tonto" durante todo el partido y según Ancelotti le llamaron "mono". El brasileño acabó desquiciado y no ha podido esconder su monumental enfado en redes sociales.

Vinicius no puede más

"No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas", empezó diciendo la estrella del Real Madrid en una reciente publicación en su Instagram.

"Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", terminó reflexionando.

Es sin duda la reflexión más dura que realiza el jugador brasileño desde que está en el Real Madrid. Además, deja una frase final que puede traer mucha cola en el futuro: "Soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí", explicó. ¿Deja Vinicius la puerta abierta a irse del club blanco? Si finalmente lo hace no será porque quiera.

La realidad es que cada partido que Vinicius juega en Liga fuera del Bernabéu termina envuelto en polémica y lo que está claro es que ni el jugador ni el propio Real Madrid podrán seguir aguantando todo esto mucho tiempo.