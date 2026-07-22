Gavi, sobre la posible sanción a los argentinos: "No creo que deban suspenderlos"

Saltaba la noticia de que la FIFA estudia posibles sanciones para los futbolistas argentinos por lo sucedido tras el pitido final del colegiado en la final de la Copa del Mundo. Y en la vuelta de Gavi y Fabián a su pueblo natal ambos futbolistas fueron preguntados sobre las posibles sanciones a sus rivales.

Gavi fue uno de los involucrados en los hechos. El futbolista del FC Barcelona terminó en el suelo tras salir en defensa de su compañero Eric García, a quien Leandro Paredes había golpeado previamente. "No creo que tengan que ser suspendidos", respondía Gavi en el ayuntamiento de su pueblo, dejando incrédulos a algunos de los allí presentes.

Resta importancia al mal perder de los argentinos y defiende que es parte del fútbol: "Hay una parte del fútbol que es más violenta y que todo es fútbol", reflexionaba el mediocentro. Además, cree que FIFA no debería entrar de oficio porque el encargado de expulsarlos debió ser el colegiado: "Quizás lo más lógico para mí habría sido expulsarlos en el partido y ya está".

Mala imagen para los niños

La final de la Copa del Mundo es el evento deportivo más visto en el mundo. Cada cuatro años lo hacen millones de personas, entre los que hay muchos niños, por lo que el centrocampista sabe que se equivocaron: "No es una buena imagen para todos los niños", reconocía el futbolista azulgrana.

Kilos y kilos de tomates

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha entregado 85 kilos de tomates a Fabián y 69 a Gavi. Una costumbre que ya hicieron después de que los nuestros se proclamasen campeones de la Eurocopa en 2024.

"El trofeo más bonito es recibir el cariño de toda la gente que hemos recibido aquí en nuestro pueblo", reconocía Fabián el cariño de todos sus vecinos. Este grupo de jugadores ya forma parte de la historia de este país: "Es algo único" según Fabián.

Mikel Merino, también en casa

Otro de los héroes que ha vuelto a casa es Mikel Merino, quien fue recibido con todo el cariño de sus vecinos en Pamplona. El futbolista, clave con sus goles frente a Bélgica y Portugal, se perdió las fiestas más importantes de su ciudad: San Fermín. El 7 de julio es el día que todo pamplonica tiene marcado en el calendario y justo ese día Mikel marcaría en el descuento el gol que dio el pase a semifinales.

Del ¡viva San Fermín! cuando acabó el partido frente a nuestros vecinos portugueses al ¡viva San Fermín! en el balcón de Pamplona rodeado de los suyos. Mikel se marchó a Estados Unidos con ilusión a Estados Unidos y ha vuelto con la Copa del Mundo. Siguiente paso, dar el chupinazo en San Fermín de 2027.

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