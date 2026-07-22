Vandalizan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona

El mural que el artista urbano TVboy dedicó al futbolista Ferran Torres en el barrio de Gràcia, en Barcelona, ha sido vandalizado un día después de su creación. La obra, situada en la plaza Joanic, en el barrio de Gràcia, rendía homenaje al delantero valenciano de la selección española por el gol que dio la victoria a España en la final del Mundial.

Apenas ha durado 24 horas. El mural ha aparecido a primera hora de la mañana cubierto con pintura blanca y con un mensaje "Puta Espanya". Minutos después alguien ha pintado otro mensaje con tinta amarilla: “Queremos selecciones catalanas”.

El mural había sido realizado el pasado lunes por TVboy, el famoso artista de arte urbano, como reconocimiento a la actuación de Ferran Torres en la final. En la imagen original se podía ver al futbolista besando el trofeo de la Copa del Mundo acompañado de la frase "Making History" (Haciendo historia). Un grafiti que acaparaba miradas y atraía a numerosos curiosos y aficionados que se acercaban a fotografiar la obra.

El acto vandálico ha reavivado el debate sobre el respeto por las intervenciones artísticas en el espacio público. El artista ya se imaginaba el final de este mural; de hecho, ya había recibido amenazas por redes sociales y mensajes de llamamiento a vandalizar la obra: “¡Que alguien haga limpieza pronto, por favor!”, “Esperemos que no dure mucho”, son algunos de estos mensajes. No es la primera vez que una creación de TVboy en Barcelona resulta dañada poco después de su aparición, ya que otras obras del artista, especialmente las ubicadas en el mismo barrio, también han sido objeto de pintadas.

El artista responde asegurando que seguirá pintando y que los radicales no le dan miedo. “Seguiré pintando. No me dais miedo”. Él mismo ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se ve a una persona pintando su mural. También agradece todos los comentarios recibidos sobre esta obra. "Gracias a todos por sus comentarios. Me enriquecen mucho. ¡Es importante que todo el mundo se exprese!", ha escrito.

¿Quién está detrás de TVboy?

Salvatore Benintende, conocido artista urbano y referente mundial del movimiento del Street Art Neo Pop, nació en Sicilia y se crió en Milán. Llegó al País Vasco con una beca Erasmus que terminó llevándolo a Barcelona. Es un referente del arte urbano y bautizado por muchos como el "Banksy de Barcelona".

Durante su estancia en Barcelona conoció a la que es su mujer. Barcelona se ha convertido en el lienzo de este artista. Ha pintado más de 200 obras en la ciudad condal y acostumbra a actuar ante los grandes acontecimientos de la actualidad con rapidez. Ha inmortalizado a varias estrellas del fútbol como Leo Messi, Lamine Yamal, Alexia Putellas y también a políticos.

Es conocido por su estilo provocador y contemporáneo y sus obras siempre están conectadas con temas sociales, culturales y políticos, e intenta con su arte generar una reflexión.

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