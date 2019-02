Ronaldo desvela los dos jugadores que "le hacen soñar" y dictamina quién es "el verdadero Ronaldo"

Ronaldo Nazario ha sido preguntado en el programa 'The Lords of Football' de 'Sky Sports' sobre varias cuestiones interesantes. La primera de ellas fue sobre su opinión sobre Messi, un deportista que le "emociona".

"Es un jugador muy especial, me hace soñar y me hace divertir", reconoce Ronaldo. También se acordó de Cristiano Ronaldo, un juegador también "especial": "Es otro jugador con mucha calidad y una fuerza increíble. Son los dos jugadores que me hacen soñar".

Precisamente sobre Cristiano Ronaldo también fue preguntado en relación al debate sobre quién es 'el verdadero Ronaldo', algo que el exdelantero se tomó con humor.

"Es una broma que no debería molestarnos a ninguno de los dos. Cuando lo dicen estoy muy orgulloso y seguro que él también, digamos que ambos somos el verdadero Ronaldo", afirmó.