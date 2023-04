Ronald Koeman: "El caso Negreira está afectando mucho a la imagen del Barça, lo noto en mi país"

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, ha tomado la palabra durante la presentación de la Koeman Cup, un torneo benéfico de gol, y ha analizado la actualidad del Barcelona, equipo que dirigió y del que salió por decisión de Laporta. El técnico holandés se ha referido al 'caso Negreira' y ha asegurado que es algo que está afectando a la imagen del club azulgrana en Holanda.

"El caso Negreira está afectando mucho a la imagen del club, lo noto en mi país. En Holanda la gente piensa diferente del Barça a como lo hacía hace años", aseguró Koeman.

"No puedo opinar más porque no sé exactamente lo que ha pasado. Pero el 'ADN Barça' es algo que se debe demostrar dentro y fuera del campo. Estos problemas no están ayudando a que sea así", añadió el seleccionador de los Países Bajos.

En lo estrictamente deportivo, Koeman cree que LaLiga se debe celebrar "a lo grande" cuando se consiga de forma matemática.

"Ya iban varias temporadas en las que el Barça no era campeón. Por su calidad y su defensa el club es merecedor del título liguero. Desde fuera parece que Xavi es la persona adecuada para seguir entrenando al Barça. Están mejorando, han fichado a jugadores y seguro que la temporada que viene si el límite de salarial lo permite podrán seguir reforzándose. Es un entrenador de mucha categoría que podrá seguir en la que es su casa", opinó Koeman.

"La junta no hizo bien dejando que Messi se marchará"

El entrenador neerlandés admitió que a día de hoy le costaría sentarse con Joan Laorta tras su abrupta salida del Barça.

"Eché de menos la confianza y la protección del entrenador de cara a fuera del club. No hay que hablar del pasado, son cosas que pasan, el club tiene su pensamiento en ese sentido, ya he dicho muchas veces lo que pienso de este tema", zanjó Koeman.

Sí tiene claro que Leo Messi, ahora en el PSG, debería volver a Can Barça.

"El club tiene muchas cosas en contra ahora mismo, pero Messi tiene que ser jugador del Barça. Es el mejor jugador del mundo por lo que cualquier equipo quiere contar con él. Su marcha fue un día muy malo para todos, a los barcelonistas nos sorprende todavía verle jugar con otra camiseta. La junta no hizo bien dejando que Messi se marchará", opinó el actual seleccionador holandés.