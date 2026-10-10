Locura inédita en el Bernabéu: Vinicius marca, abraza a Mourinho... ¡y acaba expulsado por agresión en la misma jugada!

La trascendental victoria del Real Madrid ante el Villarreal (1-0) quedó totalmente eclipsada por una acción surrealista e inédita con Vinicius Jr como protagonista. El brasileño, que fue suplente y entró como revulsivo en el 52', pasó de marcar el 2-0 en el 71', abrazarse con Mou en pleno césped y celebrar el tanto con rabia, a ser expulsado por roja directa tras agarrarle el pelo a Saliba en la acción del tanto que fue revisado por el VAR.

Vinicius no levanta cabeza

El Bernabéu, que no daba crédito a lo sucedido, se volcó contra el árbitro y el propio Vinicius llegó a encararse con el colegiado, al que pudo insultar según se puede intuir en las imágenes. Su presencia en el Clásico estará en duda dependiendo de la sanción que reciba. Los blancos recibieron seis amarillas y cometieron ocho faltas, mientras que los de Íñigo Pérez hicieron 13 y apenas recibieron dos.

En lo referente a lo deportivo, los de Mourinho se hicieron con tres puntos capitales ante un gran rival para no alejarse más si cabe de Atleti (un punto por encima) y Barça (seis) que ganaron sus dos partidos. La sensación fue que los merengues se jugaban este sábado la primera 'final' de la temporada tras caer ante Betis y Atleti antes del parón. Eso sí, pese a la gran actitud de los futbolistas, los de Mou se fueron a vestuarios con un solo tiro a puerta y apenas dos ocasiones claras, muy claras, de un Mbappé que recibió pitos del Bernabéu tras los dos 'fallos'. Ninguna era de gol claro, pero ambas eran lo suficiente nítidas como para que un jugador de su talla transformara al menos una.

Diomandé salva a un Madrid que va al límite

Diomandé, titular por Vinicius, sí pudo desbordar algo más que lo que había hecho el brasileño recientemente, pero tampoco terminó de aprovechar la oportunidad que Mourinho le brindó... hasta que llegó el gol que decidiría un encuentro muy ajustado. El marfileño anotó un gran tanto con un derechazo ajustado a la media vuelta tras una asistencia de Valverde, que fue de los mejores.

De nuevo fue un Madrid plano, lento en la circulación y con pocos hombres por delante del balón. Es más, la idea ofensiva de los blancos, en parte, fue centrar balones laterales... con Mbappé actuando como punta y estando Carles Espí en el banquillo.

En el segundo acto entró directamente Cucurella por Carreras y cinco minutos después entró Vinicius -entre algunos pitos- por Trent. Tras el tanto de Diomandé y la polémica acción con expulsión de Vinicius, los blancos terminaron pidiendo la hora tras competir los últimos 20 minutos con un hombre menos.