Mourinho: "Invito a ver el primer minuto del Villarreal. Basta con ver un minuto, es suficiente"

El entrenado del Real Madrid, José Mourinho, ha comparecido este martes en la sala de prensa del Olímpico de Roma y, al ser preguntado por el arbitraje del pasado sábado ante el Villarreal, ha invitado a ver el primer minuto del partido.

"Nada, nada. No quiero comentar nada, partido de Champions y no tengo que comentar nada... Yo os invito a ver el primer minuto del partido con el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, el sábado lo comentamos. Con el primer minuto es suficiente", señaló José Mourinho.

El de Setúbal también aseguró confiar en todos los árbitros, aunque volvió a dejar una reflexión sobre lo ocurrido antes del derbi y el hecho de que se supiera el nombre del colegiado varios días antes del partido.

"Me fío de todos los árbitros, lo único raro es que cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y luego se sabe con tres semanas antes del partido. Es lo único que no me hace confortable. Yo siempre tengo las mejores sensaciones con los árbitros y tengo confianza. No tengo ningún sentimiento negativo", explicó Mourinho.

Aurélien Tchouaméni y los árbitros: "Tenemos mucha frustración con las decisiones"

Antes de que José Mourinho se pusiera ante los micrófonos, fue Aurélien Tchouaméni quien compareció en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Roma. El mediocentro galo admitió que el equipo tiene "mucha frustración" por las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral en varios de sus últimos partidos.

"No quiero hablar de los árbitros. Intentan hacer lo máximo, pero ahora tenemos mucha frustración con las decisiones. Lo más importante es que ganamos (al Villarreal el pasado sábado), toca mirar hacia adelante", afirmó el jugador francés.

Preguntado sobre las críticas recientes relativas a que el equipo merengue no mostró todavía un buen juego, reconoció que "hay muchas cosas que mejorar", pero afirmó que lo trabajan en los entrenamientos.

"Seguro que mejoraremos. Sabemos que cuando jugamos para el Madrid hay críticas. Lo más importante es tener la cabeza fría y tratar de mejorar como equipo. Podemos hacer las cosas mejor, seguro, y trabajamos para mejorar día a día. Lo más importante es lo que ganemos al final de la temporada. Y lucharemos por ello", subrayó Tchouaméni.

El futbolista francés también claro quién piensa que va a ganar el Balón de Oro: "Lo merece Kylian (Mbappé). Ha hecho una temporada increíble y si no es Kylian, otros franceses como Ousmane (Dembelé) y (Michael) Olise, que lo han hecho muy bien".