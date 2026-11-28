El Real Madrid ha caído cuando menos se esperaba, por el contexto, el dónde y especialmente el rival. El Alavés, 10º en Liga (ahora octavo), ha tomado el Santiago Bernabéu (1-2) rompiendo la racha de diez victorias consecutivas de los blancos y volviendo a alejar al equipo de Mourinho del liderato (pueden ponerse a seis si el Barça gana este domingo).

Dos goles en contra fueron demasiados...

Un partido que los locales volvieron a empezar perdiendo y que esta vez no consiguieron remontar porque los visitantes se llegaron a poner con dos goles de ventaja desde el minuto 61'.

El glorioso firmó un partido absolutamente descomunal en defensa, pero la victoria en gran parte llegó por el acierto en el área contraria. Primero se cumplió la ley del ex, Mariano Díaz abrió la lata aprovechando un resbalón de Huijsen en el minuto 22 y ya en la segunda parte, Ángel Pérez amplió la diferencia tras un fallo de manos de Courtois.

Ya no era un tanto, sino dos los que tenía que remontar el Madrid en apenas media hora. Había tiempo, pero esta vez el contexto y la sensación era diferente, además de que la defensa del Alavés no 'abrió' la puerta más que una vez, con el tanto de Mbappé en el 69' que terminaría siendo el último del partido.

Espí, esta vez no

Los merengues dominaron el partido con ritmo, intensidad y buenas combinaciones, pero los vascos encontraron su sitio desde la seguridad de un bloque bajo organizado que se vio reforzado con el premio de hasta dos goles en apenas una hora de juego. Hoy Bellingham rozó el gol, Espí se estrelló contra el palo, Diomandé amasó demasiado balón y Vinicius volvió a estar mediocre. Tanto que el Bernabéu pagó su enfado con el brasileño tras ser Güler el que dejara el campo y no él. Decisión de Mourinho claro.

Al Alavés, que solo había sumado tres puntos de 18 lejos de Mendizorroza con apenas cuatro goles a favor en seis partidos, le salió el partido del año. El Madrid, por su parte, cae cuando no toca y se lleva un jarro de agua fría de los que pican, porque si el Barça gana mañana al Dépor en Riazor volverá a ponerse a seis puntos. El Atleti, con 34, también supera a los blancos (33).