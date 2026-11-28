La Fiscalía de Cantabria reclama ocho años de cárcel para un entrenador de baloncesto, acusado de conseguir que una de las jugadoras de su equipo, de tan solo 13 años, le enviara fotografías y vídeos de contenido sexual.

El caso será juzgado el próximo martes, 1 de diciembre, a las 10:30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el investigado conocía a la menor por su trabajo como segundo entrenador del equipo en el que ella jugaba. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a hablar a través de Instagram y WhatsApp, estableciendo una relación de confianza.

La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó esa cercanía para introducir progresivamente conversaciones de carácter íntimo, y pedirle imágenes y grabaciones en las que apareciera desnuda. Aunque inicialmente la adolescente se negó, la insistencia del entrenador habría conseguido que finalmente le enviara este tipo de contenido en, al menos, cinco ocasiones.

Los archivos incluían imágenes de desnudos y vídeos de contenido sexual que la propia menor grababa estando sola. Según la acusación, el material se enviaba mediante la opción de visualización única de las aplicaciones de mensajería.

Ocho años de cárcel

La Fiscalía atribuye al acusado un delito contra la libertad sexual, en la modalidad de embaucamiento sexual de menores a través de Internet, junto con otro delito de elaboración de pornografía infantil.

Además de los ocho años de cárcel, la Fiscalía solicita nueve años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante el mismo periodo, y nueve años de inhabilitación para ejercer funciones relacionadas con la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.

También reclama que se le prohíba trabajar en actividades que impliquen contacto con menores durante quince años. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que indemnice a la joven con 3.000 euros por los daños morales que presuntamente le habría ocasionado.