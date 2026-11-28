Marc Márquez seguirá "odiando" los sábados para toda su vida... En su último Gran Premio de Moto GP como profesional, el ocho veces campeón en la categoría reina vivió un incidente surrealista cuando su Ducati comenzó a echar humo en plena salida del sprint.

Su moto comienza a arder y Marc se 'quema' la pierna

La moto del español se recalentó llegando a propiciar alguna pequeña quemadura a Márquez, que salió disparado de su Ducati y comenzó a quejarse de un dolor en la pierna, causado por las altas temperaturas que emanaban del motor.

Una sanción inexplicable

Fue una sucesión de errores, ya que posiblemente el fallo en la Ducati viniera 'provocado' por un sobrecalentamiento a causa del retraso en un semáforo que se quedó clavado en el rojo. El reciente campeón fue sancionado por los comisarios con dos vueltas largas y terminó 13º la última carrera al sprint de su carrera. Comprensible el enfado de su equipo, ya que entendieron que el percance mecánico se produjo por 'culpa' del error en el semáforo, provocando así un sobrecalentamiento en el motor de la Ducati.

Hubo algunos segundos de tensión en la parrilla de salida ya que el ilerdense se bajó de la moto y empezó a tocarse la pierna con signos claros de que podía haber sufrido alguna quemadura. La cosa quedó en eso, en una pequeña 'anécdota' que carece de importancia de cara al campeonato, pero sí que 'ensucia' el último Gran Premio de la leyenda de Marc Márquez, quien correrá este domingo ante su público por última vez. Bezzecchi se llevó la sprint por delante de Martín y Bastianini. Este domingo llega el último baile.